Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
«Pensando en el futuro, aunque tenemos otros trabajamos, decidimos montar un negocio. Buscamos y buscamos hasta que apareció esta oportunidad», cuentan a IDEAL C. Beatriz Moreno y Sergio R. Gallo, propietarios de Dorita's.
Granada
Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:07
Tapas con las que te vas comido pidiendo solo una y bocadillos que son tan grandes como una barra de pan de 60 centímetros. Así ... se ha hecho famoso Dorita's, un bar que abrió sus puertas hace solo cuatro meses en el número 1 de la calle Almenillas pero para el que ha sido tiempo suficiente para hacerse con una cartera de clientes fieles a diario. Tanto es así que incluso los fines de semana hay cola para hacerse con una mesa.
«Pensando en el futuro, aunque tenemos otros trabajamos, decidimos montar un negocio. Buscamos y buscamos hasta que apareció esta oportunidad», cuentan a IDEAL C. Beatriz Moreno y Sergio R. Gallo, propietarios de Dorita's. Aunque hacer realidad ese proyecto les ha costado muchas horas de trabajo, están contentos con la apuesta que han realizado. Y lo cierto es que sus clientes y los vecinos de la zona también.
Se encuentran en una zona de bares típicos para universitarios, así que eran conscientes de que abriendo en julio no tendrían una gran demanda al principio. Sin embargo, les pareció una buena idea para «empezar a rodar» y llegar preparados para el inicio del curso 2025/26. «Nos enfocamos a un público joven pero teníamos claro que les íbamos a dar una comida de calidad, intentamos que todo sea lo más casero posible», explican.
«Ahora se ha corrido la voz y la gente viene preguntando por nuestras tapas»
C. Beatriz Moreno y Sergio R. Gallo
Propietarios de Dorita's
Lo que más destacan sus clientes tiene que ver con el tamaño de las tapas, que parecen raciones. Así como sus hamburguesas y bocadillos XXL. «Tenemos una promoción de jarra con dos tapas o jarra con una tapa XXL», esta última, por ejemplo, incluye por 5,80 euros medio litro de bebida y un plato grande de comida como una ración individual de pasta carbonara. Y entre sus tapas normales destacan algunas como el perrito, que pese a no estar catalogado como XXL es de un tamaño considerable.
«Por menos de seis euros aquí te vas más que comido y cenado», aseguran los propietarios de Dorita's, que comentan que pese a que hubo poca gente entre julio y agosto, desde septiembre todo es muy diferente. «Ahí empezamos a funcionar y a hacernos un nombre. Ahora se ha corrido la voz y la gente viene preguntando por nuestras tapas. Muchos días a la semana se forma cola para entrar y vamos sobre ruedas», finalizan.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión