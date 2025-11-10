Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada del Bar Dorita's. Ideal

Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»

«Pensando en el futuro, aunque tenemos otros trabajamos, decidimos montar un negocio. Buscamos y buscamos hasta que apareció esta oportunidad», cuentan a IDEAL C. Beatriz Moreno y Sergio R. Gallo, propietarios de Dorita's.

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Tapas con las que te vas comido pidiendo solo una y bocadillos que son tan grandes como una barra de pan de 60 centímetros. Así ... se ha hecho famoso Dorita's, un bar que abrió sus puertas hace solo cuatro meses en el número 1 de la calle Almenillas pero para el que ha sido tiempo suficiente para hacerse con una cartera de clientes fieles a diario. Tanto es así que incluso los fines de semana hay cola para hacerse con una mesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  9. 9 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»

Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»