Una bandera pirata en el centro de Granada

Una de esas cosas que se camuflan completamente en el paisaje, pero que, cuando las descubres, parece increíble que no te hubieras dado cuenta antes: hay piratas en Granada

Una bandera pirata en pleno centro de Granada

JOSÉ E. CABRERO

Granada

Martes, 13 noviembre 2018, 12:01

La bandera pirata ondea en lo alto del bloque, como si el edificio fuese un enorme barco que surcara los cielos de Granada. Por muy a la vista que esté, pocos son conscientes de su presencia, allí arriba, sobre los árboles de Plaza Menorca. Es una de esas cosas que se camuflan completamente en el paisaje, pero que, cuando las descubres, parece increíble que no te hubieras dado cuenta antes: una auténtica bandera pirata.

Fue un niño, parado en el cruce con Obispo Hurtado, el que me dio la pista. El semáforo estaba verde pero él no cruzaba, petrificado con la mirada perdida en las nubes. Recordé lo del sabio que señala la Luna y pensé que el chaval, si no era un sabio, podría serlo algún día. Y yo no quería ser el necio. Así que me puse a su lado y miré hacia arriba. La bandera se agitaba con velocidad, clavada sobre nuestras cabezas.

Me pareció divertido imaginar que alguien, en una guerra invisible a los ojos del no iniciado, había conquistado ese terreno como si fuera una partida de RISK. «Tres seises contra dos cuatros, gano y conquisto Plaza Menorca». Y ahí quedó la enseña, recordando la victoria como si fuera un icono de Google Maps o un indicador de los SIMS.

El niño se giró sobre sus pies para dar dos pasos, suficientes para toparse con la llamativa fachada de un salón de juego. Más que un salón de juego es un local de apuestas deportivas. Que es lo mismo, pero no. Las apuestas deportivas entran por los ojos y no parecen cosa de adultos, pese a que sean, legalmente, cosa de adultos. Los salones de juego son para trasnochadores. Las apuestas deportivas están llenas de colores, épica y diversión. Igual que un abordaje pirata en el que puedes saltar por los aires, con la adrenalina en ristre, para sajar el buche enemigo y acumular oro ajeno. O, por el contrario, caer en mitad del mar y ahogarte lentamente, claro. Pero eso tiene menos marketing.

El caso es que el niño observó el local con los mismos ojos con los que descubría la bandera pirata.

Tal vez, la bandera sí que represente la última jugada sobre el tablero. Porque allí mismo, desde el cruce de Obispo Hurtado, puedes tomar cuatro direcciones. Tres de ellas te llevan directo, y a muy poca distancia, a un salón de apuestas deportivas. El último, de grandes y luminosas letras verdes, lo están abriendo en Emperatriz Eugenia. En esta zona es casi tan fácil encontrar un salón de apuestas como un colegio. Plaza Menorca, una auténtica ruleta.

Entiendo que la vida pirata es la mejor, sin trabajar, sin estudiar, con la botella de ron. Pero, tal vez, haya piratas y piratas. Piratas que surcan los mares y sueñan aventuras y convierten sus casas en auténticos barcos navegando el cielo de Granada; y piratas invisibles, ladinos y embaucadores que convierten en asnos a niños de madera. Ambos tienen el mismo aspecto, pero uno habita en los libros y el otro, detrás del escaparate. Procuremos no confundir.

La próxima vez que paseen por Menorca no olviden mirar hacia arriba; que no les pille por sorpresa. Y si eres tú el que la puso, ¡que viva el ron, grumete!