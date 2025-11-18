Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

The Molotovs

La banda británica que arrasa en Europa llega a Granada

Con conciertos que arrasan y entradas agotadas en cada rincón del mundo, estos jóvenes británicos se han consagrado como una de las bandas más prometedoras de su generación.

IDEAL

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:23

El 1 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, la emblemática Planta Baja será testigo de un fenómeno imparable: The Molotovs. C

Sus himnos, ... potentes y llenos de intensidad, se elevan gracias a una puesta en escena electrizante, capaz de conectar con un público ecléctico y sofisticado, ansioso de experiencias auténticas. A pesar de su juventud, han compartido escenario con leyendas como The Libertines, The Sex Pistols, Adam Ant y Blondie, y cuentan con la admiración de Green Day, tanto en directo como en la prensa especializada.

