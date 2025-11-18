La banda británica que arrasa en Europa llega a Granada

IDEAL Martes, 18 de noviembre 2025, 12:23 Compartir

El 1 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, la emblemática Planta Baja será testigo de un fenómeno imparable: The Molotovs. C

Sus himnos, ... potentes y llenos de intensidad, se elevan gracias a una puesta en escena electrizante, capaz de conectar con un público ecléctico y sofisticado, ansioso de experiencias auténticas. A pesar de su juventud, han compartido escenario con leyendas como The Libertines, The Sex Pistols, Adam Ant y Blondie, y cuentan con la admiración de Green Day, tanto en directo como en la prensa especializada.

Tras un año de giras implacables y actuaciones memorables en festivales de renombre, incluyendo el Festival de la Isla de Wight y una gira europea con iDKHOW, The Molotovs están listos para una noche memorable en Granada. No te pierdas la oportunidad de vivir la electricidad en vivo: entradas ya disponibles para el 1 de diciembre en Planta Baja, desde las 21:00 horas en Oferplan Granada de IDEAL a un precio muy especial. Un concierto que promete ser icónico, inolvidable y absolutamente imprescindible.

