Los bancos venden la mitad de sus viviendas en la provincia en dos años Edificio Solvia en la calle Periodista Eugenio Téllez. / ALFREDO AGUILAR El precio medio de las 1.143 propiedades que poseen estas entidades es de 79.129,43 euros y casi el 50% se encuentra en el área metropolitana ROSA SOTO GRANADA Lunes, 15 octubre 2018, 01:12

Una década después del estallido de la crisis económica derivada de la fiebre del ladrillo los bancos aún tienen en su poder 1.143 viviendas en la provincia de Granada, prácticamente la mitad que hace dos años, según un análisis de los principales portales inmobiliarios de las entidades financieras realizado por IDEAL. Las prisas por vender estos inmuebles derivan de la presión ejercida por las autoridades bancarias como el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de España, quienes han forzado a estas entidades a deshacerse cuanto antes de los activos tóxicos heredados de la 'burbuja'.

Desde Europa instan a vender antes de 2020 estas propiedades, que a nivel estatal suman un total de 150.000 millones de euros en activos problemáticos de los que más de 11 millones se corresponden con los inmuebles localizados en la provincia de Granada. Desprenderse de este lastre que genera problemas de rentabilidad en el sector es el máximo objetivo para que los bancos destinen sus recursos a otras actividades más características de su ámbito. De ahí que el BCE quiera que se haga cuanto antes, sin dar opción a los bancos a esperar a que el precio de la vivienda se recupere con la actual estabilidad y evitar una nueva burbuja especulativa, que empieza a repuntar en el sector con la subida de los precios del alquiler.

Así pues, mientras que los bancos poseían 2.400 pisos en la provincia granadina en 2016, dos años más tarde cuentan con 1.143, tras aplicar «potentes campañas de marketing y agresivas bajadas de precio» a través de sus 'servicers', sociedades que nacieron de las antiguas filiales inmobiliarias de la banca, según explica a IDEAL la responsable de contenidos del portal Pisos.com, Alicia Aragón.

El precio medio de las viviendas localizadas en la provincia es de 79.129,43 euros y la mitad de ellas se encuentran repartidas en el área metropolitana de Granada, con una importante presencia en Las Gabias (90 pisos), Monachil (59), Granada capital (51), Santa Fe (49), Láchar (47), Atarfe (44) y Cijuela (44). El 50% restante se reparte de forma desigual a lo largo de la provincia y la Costa Tropical cobra especial protagonismo con Almuñécar a la cabeza (71), seguida de Motril (46). El atractivo de la Alpujarra tampoco es indiferente y se ofrecen 65 viviendas en el municipio de Carataunas.

Estas diez localidades aglutinan un total de 566 inmuebles de bancos a la venta, mientras que los 577 restantes están distribuidos a modo de cuentagotas por la provincia y su perfil va desde la típica casa blanca andaluza, que conserva el diseño de toda la vida, hasta pisos más o menos amplios o chalets modernos con todas las comodidades. A modo de curiosidad, cabe destacar que la casa más barata de la provincia cuesta 3.400 euros y está en Almuñécar, mientras que la más cara vale más de un millón de euros y está en el barrio granadino del Albaicín.

Adiós al 'stock'

«El aliciente más importante para el comprador de alguno de estos inmuebles ha sido el hecho de obtener una hipoteca por el 100% del valor de tasación. Este atractivo reclamo de financiación ha facilitado enormemente la reducción de stock inmobiliario bancario», detalla Alicia Aragón, de Pisos.com.

El año pasado, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como 'banco malo' por haberse creado para, entre otras funciones, comprar los pisos que se le acumulaban a las entidades financieras, vendió 80 viviendas en Granada de las 404 que tenía en la provincia, donde también comercializó cerca de 70 suelos y dos locales comerciales.

Actualmente, la Sareb tiene 72 viviendas en venta en la región, según muestra en su página web. Esta sociedad, que no es considerada un banco porque no tiene licencia y, por tanto, no puede conceder hipotecas, también presenta una serie de incentivos para que los particulares -y no fondos de inversión- se decanten por alguno de sus pisos en stock. Entre los alicientes para animar la adquisición de un piso, el coordinador de comunicación de la Sareb, Carlos Serrano, destaca que los compradores «que financien la compra de una vivienda de Sareb están exentos de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) por el préstamo que soliciten». Además, también remarca que desde este organismo se han llevado a cabo una serie de campañas de descuentos y promociones orientadas a diferentes públicos para potenciar la venta de todos los inmuebles en su haber.

Por otro lado, los principales bancos y cajas del país se apresuran en sacar de su balance los inmuebles que poseen para cumplir con el BCE. Para ello utilizan sus 'servicers', que proyectan ofertas con precios ajustados para atraer a clientes potenciales. A día de hoy, CaixaBank es la entidad que más pisos tiene en la zona y que promociona a través de Servihábitat. Esta plataforma muestra 261 inmuebles y ofrece diferentes formas de financiación y descuentos. Le sigue Caja Rural de Granada, que cuenta con 237 viviendas en el portal web Rural Ocasión, y Cajamar, con 173 inmuebles que gestiona Haya Inmobiliaria. El Banco Santander cuenta con 127 viviendas en la provincia, ocho con Altamira Inmuebles y 119 con Aliseda Inmobiliaria, mientras que BBVA trata de deshacerse de 121 pisos mediante su plataforma BBVAVivienda. A punto de quitarse de encima el stock de pisos en Granada está Banco Sabadell, que presenta 75 viviendas con Solvia; Bankia, que muestra 38 a través de Haya Inmobiliaria, y Abanca, que trata de vender 11 inmuebles mediante la web Escogecasa.es.

La oferta de todas estas entidades bancarias incluye pisos de obra nueva o de segunda mano y algunos se presentan como segundas residencias en la playa, en la montaña o en el interior. La competencia es elevada, lo que fuerza a bancos e inmobiliarias a presentar presupuestos que dan pie a un margen de beneficios ajustado, pero con los que tratan de incentivar la compra de estas propiedades. Además, para hacer la oferta más atractiva definen planes de financiación personalizados para comprador.