En la imagen principal. uno de los coches afectados. A la izquierda, ejemplo de baliza. IDEAL

Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada

La Policía Nacional ha detectado que los delincuentes que están actuando en Albayda las buscan para revenderlas en el mercado negro

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

Los vecinos de Albayda están en pie de guerra contra una lacra que parece no tener fin: los robos en vehículos estacionados. Ventanillas reventadas, cristales ... por el suelo y guanteras revueltas es la tónica habitual de las últimas semanas en el barrio. La presión policial ha surtido efecto y las detenciones en los últimos meses alcanzan la veintena por estos hechos, pero los delincuentes son distintos o, incluso, son reincidentes y vuelven a la carga cuando quedan en libertad. En este contexto, la Policía Nacional ha detectado que buscan, entre otros objetos, las balizas V16, que serán obligatorias desde 2026. Los malhechores pretenden revenderlas en el mercado negro.

