Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada

Los vecinos de Albayda están en pie de guerra contra una lacra que parece no tener fin: los robos en vehículos estacionados. Ventanillas reventadas, cristales ... por el suelo y guanteras revueltas es la tónica habitual de las últimas semanas en el barrio. La presión policial ha surtido efecto y las detenciones en los últimos meses alcanzan la veintena por estos hechos, pero los delincuentes son distintos o, incluso, son reincidentes y vuelven a la carga cuando quedan en libertad. En este contexto, la Policía Nacional ha detectado que buscan, entre otros objetos, las balizas V16, que serán obligatorias desde 2026. Los malhechores pretenden revenderlas en el mercado negro.

Un total de ocho personas han sido detenidas en la última semana en Granada por estos hechos delictivos. Una de ellas era reincidente; actuó el pasado lunes, quedó en libertad y volvió a robar al día siguiente. A otro de ellos le constan más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aunque la problemática se ha intensificado en octubre y noviembre, lo cierto es que la Policía Nacional ha efectuado una veintena de arrestos en los últimos meses por estos hechos, después de reforzar su presencia en la zona.

Hay un barrio en el punto de mira de los delincuentes, Albayda. La plataforma vecinal Federico García Lorca lleva un tiempo instando a los vecinos a estar atentos y poner estos hechos en conocimiento de las autoridades. Según explica su portavoz, Carlos Valero, se trata de una problemática que sufren desde abril de este año. «Se fue diversificando, pasó de ocurrir en calles con poca luz al barrio en general», detalla.

A principios de octubre se volvieron a registrar hechos de este tipo, y a finales de mes fue la gota que colmó el vaso, cuando al menos seis coches amanecieron en circunstancias similares. «Rompen los cristales y se llevan lo que pueden, gafas de sol y poco más, porque la mayoría de la gente ya no deja nada en los coches», indicó entonces Carlos Valero. Ahora, la Policía Nacional de Granada ha informado de que uno de los objetivos de los ladrones son las balizas V16, que serán obligatorias desde el 1 de enero de 2026. Conscientes de que la ciudadanía ya las está adquiriendo, su objetivo es cogerlas y revenderlas en el mercado negro. Dado que su precio ronda los 40 euros -aunque depende de la marca y el negocio en el que se adquiere-, pretenden ofertarlas a un precio menor.

Este dispositivo está pensado para sustituir los triángulos de emergencias, que quedarán desfasados. No cualquier luz de señalización vale, solo sirven aquellas que estén homologadas y cuenten con conectividad para poder registrar su señal en el sistema DGT 3.0. La multa por no llevarla a partir del próximo 1 de enero asciende a 200 euros.

Detenciones

La Policía Nacional ha realizado ocho detenciones solo en la última semana por robos en vehículos en Albayda y distrito Norte. El pasado jueves arrestaron a un individuo de 36 años después de fracturar varias ventanillas. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron un destornillador plano, una linterna y una navaja multiusos, herramientas que se utilizan habitualmente en este tipo de actos delictivos. Un día después, capturaron a otro individuo al que le constaban más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El pasado martes, el cuerpo informó del arresto de otros tres individuos. A uno de ellos se le acusaba del robo en 12 vehículos. Los agentes pudieron recuperar numerosas herramientas y diversos efectos personales sustraídos.

Por último, la Policía Nacional arrestó ayer en Albayda a otros tres hombres. Uno de ellos, un varón de 39 años con múltiples antecedentes, fue detenido el lunes y volvió a reincidir en cuanto quedó en libertad. Los otros dos, que actuaban en pareja, varones de 42 y 35 años y residentes en un piso de acogida, fueron arrestados después de violentar un vehículo. En el registro de sus pertenencias se localizaron herramientas para llevar a cabo este tipo de hechos delictivos. El dispositivo continúa en marcha y no se descartan nuevas detenciones.