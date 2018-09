La baja de diez funcionarios de Urbanismo obliga a cerrar la oficina central de licencias Un usuario consulta el cierre temporal de la oficina central de licencias. / IDEAL Los nueve registros de los barrios permanecen abiertos y en el edificio de Gran Capitán se permite la consulta de expedientes a partir de las doce A. SÁNCHEZ GRANADA Sábado, 22 septiembre 2018, 03:18

La baja simultánea de diez funcionarios del área de Licencias ha obligado al Ayuntamiento de Granada ha cerrar de forma temporal la Gestión Unificada de Licencias (GUL), ubicada en la calle Gran Capitán. Fuentes de este departamento municipal han confirmado que ya se ha solicitado a Personal que se reemplacen las que son de larga duración y desde Urbanismo se espera que a lo largo de las próximas semanas se pueda recuperar el ritmo habitual en el área de Licencias.

Hasta que esto suceda, la Gestión Unificada de Licencias permanecerá inactiva y todo el papeleo relacionado con este departamento deberá realizarse en las oficinas descentralizadas de los barrios. Cada distrito cuenta con una salvo Ronda, que dispone de dos. En el edificio de Gran Capitán lo único que se permite, a partir de las 12.00 horas, es la consulta de expedientes abiertos. Esta oficina, diseñada para agilizar los trámites administrativos relacionados con obras o actividades, ofrece orientación sobre el tipo de procedimiento que deben seguir; información detallada y específica sobre la documentación necesaria para cada procedimiento; y cuenta además con un servicio de cita previa para la atención personalizada y el registro de una solicitud de obras o declaración responsable para iniciar alguna actividad.

La incidencia que el cierre de esta oficina tiene en el ciudadano es relativa. Para alguien que desee hacer una pequeña reforma en su domicilio y únicamente necesite comunicar al Ayuntamiento que se va a realizar esa actuación lo podrá hacer en las oficinas descentralizadas de los barrios sin que esto trastoque sus planes. Más complicado será el proceso en estos días para aquellos que deseen iniciar algún expediente urbanístico de mayor envergadura. La Gestión Unificada de Licencias aligeraba todo el papeleo desde que se presenta en las oficinas de los barrios hasta que llega al área de Urbanismo, por lo que estos usuarios tendrán que tomárselo con calma hasta que se restablezca el servicio. Estos trámites también se pueden completar a través de la página web del Ayuntamiento de Granada, pero para ello es imprescindible el certificado digital de la persona titular sobre la que se realiza la gestión del expediente en curso. Fuentes del área de Urbanismo insistieron en que se está intentando solucionar el problema, pero que mientras que no haya personal para atender a los usuarios sólo se podrá presentar documentación a través de las oficinas de los barrios y online.

Quejas

Ayer decenas de personas se quejaron a las puertas de la oficina central de licencias al no poder realizar el trámite que tenían previsto. María acudió a la Gestión Unificada de Licencias para presentar la documentación necesaria para ejecutar una obra menor, pero no pudo hacerlo al encontrarse cerrada la ventanilla. «Es una vergüenza que saques un hueco para venir expresamente aquí a entregar los papeles y te encuentres con que no se puede hacer. Y lo peor de todo es que nadie te avisa de que esto estaba cerrado», argumentó a IDEAL. Otro usuario también lamentó no poder obtener información acerca de la documentación que debía presentar para realizar una obra en su domicilio. «He preguntado a varios conocidos y ninguno ha sido capaz de explicarme bien qué necesito por lo que he venido aquí a que alguien me lo pueda detallar. Nadie sabe nada. Vas a la oficina del Zaidín y allí nadie sabe nada. Llamas por teléfono y nadie sabe nada. Tengo los obreros contratados, a la espera del papeleo para comenzar, pero si hoy quieres empezar una obra en Granada, no puedes», criticó Carlos.