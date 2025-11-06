Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas

Cuando una mañana de verano de 2024 los vecinos de Darro advirtieron que una familia del pueblo había okupado el centro de salud del pueblo, ... no imaginaron todo lo que vendría después. Un año y medio más tarde, reciben en sus móviles la invitación a una baby shower que tiene como escenario el mismo lugar al que acuden a sus citas médicas y que, ahora, los 'inquilinos' se encargan de que los habitantes de Darro lo conozcan como 'consultorio El Fanta', nombre con el que se les conoce en el pueblo.

«Con alegría en nuestros corazones, te invitamos a celebrar la espera. Acompáñanos a compartir un día de bendiciones, amor y buenos deseos. Tu presencia es el mejor regalo», es el mensaje que se puede leer en la convocatoria, junto con una imagen de la mujer embarazada. Más abajo, en los detalles del evento, se deja claro que la fiesta tiene lugar hoy, a las 19.00 horas, en el consultorio 'El Fanta'.

La pareja, que ya tiene otros dos hijos menores, aprovechó una mañana de agosto del año pasado en la que el pueblo celebraba una manifestación por las agresiones que habían sufrido sus sanitarios para entrar en la parte superior del centro de salud. Esta parte de las instalaciones contienen las dependencias de la antigua casa del médico de la localidad.

El uso de la bañera y una manguera provocó goteras y desprendimientos del techo en el piso inferior, donde se encuentran las consultas de atención médica de Darro. Esta situación ha obligado a cerrar en hasta ocho ocasiones el consultorio y derivar las citas a Purullena, localidad vecina. El Ayuntamiento puso a disposición de los habitantes el coche de la Policía Local para que los ciudadanos pudieran llegar hasta este municipio, situado a doce kilómetros de distancia. Una médico, además, tuvo que ser tratada con antibióticos por una infección causada por la humedad.

Últimos movimientos

Según pudo saber este periódico, ha habido enfrentamientos entre los okupas y los trabajadores del centro de salud. Los inquilinos tiraron un cubo de lejía a una sanitaria, lo que ha aumentado la tensión en el lugar. El Ayuntamiento de Darro, como consecuencia, ha incrementado la vigilancia de la Policía Local en las instalaciones. Así lo confirmó su alcalde, Manuel Blas Gómez, que explicó que un agente acude regularmente a lo largo del día al lugar para supervisar que todo está en orden.

La atención en el consultorio del pueblo se reanudó ayer, después de que la semana anterior lo cerraran de nuevo por el problema de las filtraciones. El Ayuntamiento de Darro se encarga de hacer las mejoras necesarias para garantizar la habitabilidad del edificio.