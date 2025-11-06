Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel en el que la familia okupa anuncia una fiesta en el consultorio IDEAL

Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas

La familia del pueblo que vive en el centro de salud desde hace más de un año invita a los vecinos a asistir al evento

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

Cuando una mañana de verano de 2024 los vecinos de Darro advirtieron que una familia del pueblo había okupado el centro de salud del pueblo, ... no imaginaron todo lo que vendría después. Un año y medio más tarde, reciben en sus móviles la invitación a una baby shower que tiene como escenario el mismo lugar al que acuden a sus citas médicas y que, ahora, los 'inquilinos' se encargan de que los habitantes de Darro lo conozcan como 'consultorio El Fanta', nombre con el que se les conoce en el pueblo.

