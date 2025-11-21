El Ayuntamiento ultima la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales

Las bonificaciones en materia de vivienda y de rehabilitación impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo están cerca de ver la luz. Los ... populares han convocado ya la comisión extraordinaria de Economía en la que se aprobará definitivamente el expediente, uno de los últimos pasos necesarios para su aplicación desde comienzos de año. La cita está prevista para el próximo martes.

Como han detallado este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, y la edil de Economía, Rosario Pallarés, se espera que en la comisión se resuelvan las alegaciones presentadas. Únicamente el PSOE ha participado en el proceso, con 14 sugerencias. A la espera de la resolución, se prevé que al menos la mitad de ellas sean rechazadas, Así lo ha dejado entrever la responsable económica del Consistorio, que ha lamentado que se refieran a cuestiones que no aparecen en el expediente de ordenanzas fiscales, lo que, según ha referido, invalida su posible aplicación.

Del resto, a tenor de lo expresado por la edil, no cabe esperar mejor fortuna. Según ha avanzado Pallarés, solicitan aumentar las bajadas ya previstas en tasas como el IBI para los jóvenes y las familias numerosas, algo que el Ayuntamiento no valora dada la situación financiera de las arcas públicas y la necesidad de cumplir con las obligaciones a las que aún está sometida la corporación dentro del plan de ajuste.