El Ayuntamiento retoma el servicio para proteger del frío a las personas sin hogar

La concejala de Servicios Sociales, Amparo Arrabal, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento de Granada retomará el servicio para proteger del frío a las ... personas sin hogar. Según ha informado en la comisión informativa del área, que se ha celebrado en el salón de plenos, las labores arrancarán el próximo de 9 de diciembre en los centros de Pedro de Castro, Arandas y Varela.

Arrabal ha explicado que las dependencias que la asociación OCREM tiene en Beiro reabrirán sus puertas ese día para alojar a las personas que lo requieran. El servicio que se ofrecerá a los usuarios será de tipo mixto y alta tolerancia, lo que permitirá que puedan ser atendidos desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. A los 'sintecho' se les facilitará cena y desayuno, así como espacios de descanso y baño. La edil ha detallado que también se les hará reparto de ropa de abrigo.

La concejala ha dicho que el resto de servicios que desarrolla la concejalía en colaboración con diferentes colectivos seguirán funcionando «con normalidad». Se mantendrán las acciones que se desarrollan en la residencia Madre de Dios, que se ubica en la calle Varela, así como las que se efectúan en el centro de Alta Tolerancia de la calle Arandas. Igualmente seguirán las acciones enfocadas a mujeres y familias que lleva a cabo la asociación OCREM.

La búsqueda de soluciones para las personas que residen en la calle se ha convertido en una demanda en la que han insistido asociaciones y colectivos en los últimos meses. La Calle Mata, que ya se encerró en diciembre pasado para reclamar alojamientos para los 'sintecho', ha protagonizado varias protestas en los plenos celebrados desde el invierno pasado con los que ha querido visibilizar las necesidades que requieren quienes no tienen hogar y han llamado a la movilización de recursos por parte del equipo de gobierno para evitar fallecimientos como los que se han producido este año en diferentes puntos de la ciudad.

Solo en lo que va de año han muerto seis personas en la capital nazarí, fallecimientos «prematuros e inevitables» en opinión de los representantes de La Calle Mata, que han reiterado en el último mes la petición de aumentar las plazas dirigidas específicamente a este colectivo y la dotación de recursos, como mantas y ropa de abrigo, para que puedan evitar los rigores del invierno.