El albergue de la calle Varela, en el centro de Granada. Ideal

El Ayuntamiento retoma el servicio para proteger del frío a las personas sin hogar

Se iniciará el próximo 9 de diciembre en los centros de Pedro de Castro, Arandas y Varela

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

La concejala de Servicios Sociales, Amparo Arrabal, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento de Granada retomará el servicio para proteger del frío a las ... personas sin hogar. Según ha informado en la comisión informativa del área, que se ha celebrado en el salón de plenos, las labores arrancarán el próximo de 9 de diciembre en los centros de Pedro de Castro, Arandas y Varela.

