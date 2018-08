El Ayuntamiento prevé una inspección en Casa Ágreda El edificio, que es del siglo XVI, está en la Cuesta de Santa Inés del Albaicín. / GONZÁLEZ MOLERO La edil Marta Gutiérrez cree que el Consistorio está haciendo «dejación de funciones» y le insta a tomar medidas para garantizar su conservación YENALIA HUERTAS Granada Lunes, 13 agosto 2018, 02:10

El eventual deterioro que podía ocasionar un balcón abierto -ya cerrado- en Casa Ágreda ha encendido en los últimos calurosos días en la esfera de la política municipal el debate sobre su conservación. La concejala Marta Gutiérrez, de 'Vamos, Granada', ha denunciado lo que a su juicio sería una «dejación de funciones» por parte del Ayuntamiento de Granada en el cuidado de este edificio y ha instado la adopción de «medidas urgentes». Por su parte, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, defiende la correcta actuación municipal y anuncia que el Ayuntamiento prevé hacer una inspección en el inmueble.

En declaraciones a IDEAL, Fernández Madrid indica que aunque a día de hoy «no hay nada» que les haga pensar que Casa Ágreda «esté en ruinas» o gravemente deteriorada, se instará al juzgado, a través de su asesoría jurídica, poder entrar para hacer la referida inspección. Pero, según puntualiza, hay que hacerlo por el «procedimiento adecuado», al igual que se hizo para acceder en el edificio hace unos días con la Policía Local, que requirió a los bomberos para cerrar el balcón de la fachada principal y comprobó que no hubiera okupas.

El edil explica que el Ayuntamiento tiene una labor inspectora siempre y cuando haya un propietario que incumpla con el deber de conservación de un bien de su propiedad. Pero en este caso, al existir un litigio en la vía civil para la resolución del contrato por el que se cedió a una oenegé, «ahora mismo no tenemos un propietario al que dirigirnos para que haga esa labor de conservación».

El anterior gobierno local cedió el palacete por 40 años a cambio de que una oenegé lo rehabilitara

En este punto, censura que Marta Gutiérrez pretenda usar este tema para «generar alarma o no sabemos muy bien qué es lo que está intentando», y opina que lo importante sería que esta concejala apoyara «en algo» al Ayuntamiento en el procedimiento civil existente para recuperar el inmueble. «Algún día me gustaría escucharla decir algo de la gente necesitada de la Zona Norte, de la Chana o del Zaidín», añade con reproche ante el interés de la edil por este inmueble.

Cabe recordar que son dos los procesos judiciales que existen relacionados con este palacete del siglo XVI ubicado en la Cuesta de Santa Inés del Albaicín. Uno está en la vía penal y se sigue contra el exalcalde José Torres Hurtado y la excúpula de Urbanismo para determinar si con la cesión onerosa de Casa Ágreda a la oenegé AIDE en marzo de 2015 -fue un derecho de superficie con opción de compra a cambio de que invirtiera 4,9 millones en su rehabilitación- se pudo cometer algún delito. Lo instruye el juez de Instrucción 9, José Luis Ruiz Martínez, que acaba de dar traslado al fiscal para que informe sobre si, como ha opinado una perito judicial, el edificio ha ser tasado por un equipo experto en valoraciones histórico artísticas.

Recuperar el inmueble

El otro proceso es el procedimiento civil antes mencionado, que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Granada. Lo inició el Ayuntamiento de Granada para tratar de anular el contrato de aquella cesión «por incumplimiento» de las cláusulas. Este proceso se sigue expresamente contra 'AIDE Federation' y, de acuerdo con las fuentes documentales consultadas, persigue la «resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios». Se inició después de que el Ayuntamiento hiciera un «requerimiento» a la oenegé para que presentara el proyecto de rehabilitación, en virtud de lo establecido en las cláusulas del contrato. Según especificó el edil, el Consistorio otorgó a AIDE «diez días» y, una vez transcurrido el plazo, se dio por resuelto el contrato.

Para el concejal, el litigio civil prueba que el Ayuntamiento no está haciendo dejación de funciones y aclara que si el Consistorio no se ha personado en la causa penal es «porque no tenemos ningún informe de asesoría jurídica que nos diga lo contrario». Sí lo ha habido, según recordó, en otros casos, como 'la Nazarí' o 'el Serrallo'. «Creo que en esta cuestión, independientemente de las derivadas penales que pueda tener, lo importante es que el inmueble vuelva a ser propiedad municipal y en eso es lo que estamos trabajando el equipo de Gobierno».

Fue el pasado 6 de agosto cuando el grupo municipal de 'Vamos, Granada' en el Ayuntamiento dirigió un escrito al alcalde, al concejal de Urbanismo y al titular de la asesoría jurídica solicitando que «el Ayuntamiento proceda a la inspección inmediata del inmueble para valorar la situación y determinar las medidas que correspondan». De igual modo, solicitó que se pida por parte en el procedimiento civil «una medida cautelar para recuperar la posesión del inmueble denominado Casa Ágreda, para que el Ayuntamiento pueda adoptar las medidas oportunas para garantizar la protección y conservación material del mismo».

El documento, al que ha tenido acceso este diario, estaba firmado por la portavoz del citado grupo municipal, Marta Gutiérrez, para quien el hecho de que el balcón principal de la finca haya estado abierto varias semanas constituye «un flagrante incumplimiento del deber de conservación por parte de AIDE, los actuales poseedores del inmueble». En él recordaba que se trata de un edificio «catalogado y objeto de especial protección por su valor patrimonial», por lo que teme que los daños puedan ser «irreversibles e irreparables».

«Obligación de intervenir»

En declaraciones a IDEAL, Marta Gutiérrez, que figura junto al empresario granadino Ramón Arenas como acusación popular en la causa penal del histórico edificio, insistió en la necesidad de que se adopten «medidas urgentes» y subrayó que si la posesión la mantiene AIDE es «porque el Ayuntamiento no ha hecho nada judicialmente por recuperarla cautelarmente».

«Una vez que AIDE no está cumpliendo con el mínimo para mantener el edificio, el Ayuntamiento tiene la obligación de intervenir y de obligar a cumplir con ese deber de conservación», subraya la edil, que considera necesario hacer «como mínimo» la inspección interesada para hacer una evaluación del estado actual y real del inmueble. Recuerda además que «para obligar al deber de conservación, si el propietario incumple, se podría llegar a la expropiación».

Gutiérrez destaca que Casa Ágreda tiene un patio muy grande, «y cabe la posibilidad -advirtió- de que haya ventanas que dan a ese patio y que no se ven desde la calle que estén abiertas, por lo que ese deterioro puede precipitarse. Por eso decimos que tienen que entrar».