El Ayuntamiento pone en marcha el sorteo para participar en la Cabalgata de Reyes 2026

El Ayuntamiento de Granada abre el plazo para participar en el sorteo que permitirá a niños y niñas de la ciudad formar parte del cortejo ... de la Cabalgata de Reyes 2026, dentro de la carroza dedicada a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Con esta iniciativa, el Consistorio quiere reforzar el carácter participativo y colectivo de la Cabalgata, acercando a toda la ciudadanía la ilusión y el espíritu de esta celebración, una de las más emblemáticas de la ciudad.

El plazo de inscripción y permanecerá abierto del 10 al 17 de noviembre y podrán participar niños y niñas empadronados en Granada con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, esta ha de realizarse en la web del Ayuntamiento.

El sorteo, que se celebrará durante la última semana de noviembre, determinará las personas que acompañarán a Sus Majestades los Reyes Magos en la Carroza «Granada 2031», un espacio que simboliza el compromiso de la ciudad con la cultura, la creatividad y la participación ciudadana.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Granada invita a las familias a sumarse a una iniciativa que busca que la Cabalgata de Reyes sea un reflejo de toda la ciudad y de su proyecto común hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura.

La Cabalgata de Reyes Magos de Granada 2026 contará con un total de 25 carrozas, entre ellas la dedicada a la Capitalidad Cultural Europea 2031, y se está trabajando en la renovación de parte de ellas, así como en una transformación del cortejo, tanto en su estructura como en su forma de presentarse. El objetivo es ofrecer un desfile más atractivo y participativo, que mantenga la ilusión de una de las citas más esperadas del año. En cuanto al sorteo para participar en la cabalgata, se recuerda que solo es necesario inscribirse una vez, sin necesidad de realizar más inscripciones.