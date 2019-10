El Ayuntamiento pide explicaciones sobre la actuación de la Policía Nacional en la marcha contra la sentencia del 'Procés'

El Ayuntamiento de Granada ha pedido explicaciones a la Subdelegación del Gobierno acerca de la actuación de la Policía Nacional en la manifestación contra la sentencia del 'Procés' que se desarrolló en las calles de la capital sin autorización. El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, ha solicitado información sobre el «grado de compromiso que hubo de la Subdelegación en el día de ayer». El consistorio y la Policía Local no tienen constancia de que los congregados hubieran comunicado su intención de concentrarse o marchar por la vía pública.

Los manifestantes partieron de la Subdelegación, recorrieron el eje Gran Vía-Recogidas y pasaron por Camino de Ronda y Severo Ochoa. Incluso plantearon la opción de cortar la autovía, que finalmente no prosperó. La Policía Nacional no impidió la marcha. Por ello, el edil del Partido Popular, que teme que la situación se vuelva a repetir esta misma tarde o mañana, ha pedido contundencia a los agentes del cuerpo nacional: «La Policía Nacional tiene que adoptar medidas, no ponerse de perfil cuando se produce una manifestación que carece de todo tipo de autorización«.

Vídeo. Durante la manifestación se han producido diferentes momentos de tensión. / FERMÍN RODRÍGUEZ

Díaz ha aclarado que es un «defensor del derecho de huelga y manifestación, un derecho básico de la democracia», pero ha pedido ejercerlo «dentro de un orden». «No tenemos por qué pagar los ciudadanos una manifestación espontánea sin ningún tipo de autorización y control. La Policía Local hizo lo que pudo«. De acuerdo con el concejal delegado de Segruidad Ciudadana, los manifestantes »se movieron por la ciudad creando toda clase de trastornos«.

El coportavoz del equipo de gobierno considera que «no es la forma de proceder» y el cuerpo nacional de Policía «no debe estar meramente contemplativo ante una situación como ésta, sino que debe actuar porque, si no, se genera un problema».