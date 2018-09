El Ayuntamiento no permite la participación online de Marta Gutiérrez en el pleno de mañana La concejala de 'Vamos, Granada', de baja por una lesión ósea, ha solicitado poder votar de forma telemática, pero el área de Presidencia no lo ha autorizado ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 27 septiembre 2018, 01:24

El pleno del Ayuntamiento de Granada que se celebrará mañana viernes contará con una situación extraordinaria, ya que no contará con todos sus concejales. La concejala de 'Vamos, Granada', Marta Gutiérrez, se encuentra de baja por una lesión ósea que le obliga a guardar reposo y le ha impedido acudir a la plaza del Carmen a lo largo de las últimas semanas. Esto ha provocado que la edil haya solicitado al área de Presidencia municipal poder participar online en el pleno de mañana o, al menos, poder votar en los diferentes expedientes del equipo de gobierno y mociones del resto de grupos municipales de forma telemática. Una solicitud que no se le ha concedido, según explica Gutiérrez, a la espera de que la Federación Española de Municipios y Provincias determine un criterio unánime para todos los municipios de España. Fuentes del equipo de gobierno explicaron que la edil de 'Vamos, Granada' había solicitado el voto telemático y que se había decidido no concedérselo a la espera de una regulación. Gutiérrez censura que un Ayuntamiento que se define como 'smart city' no permita que no se pueda registrar el voto telemático en el pleno municipal, cuando en órganos como el Congreso de los Diputados ya está establecida la posibilidad de hacerlo.

Esta situación de Marta Gutiérrez, unida a la anomalía de su grupo municipal -desde que lo abandonó Pilar Rivas no cuenta con portavoz-, ha provocado esta semana una situación atípica, ya que esta formación ha presentado y retirado una moción para el pleno de mañana. La moción, presentada por escrito por Marta Gutiérrez, estaba referida a remunicipalización de Inagra. En la misma se le solicita al área de Medio Ambiente «encomendar la realización con medios propios o asesoramiento externo, una evaluación de la calidad y el coste de los actuales servicios de limpieza y recogida de residuos, atendiendo al modelo de gestión pública o privada, mediante contrato, concesión o empresa participada; realizar el estudio de viabilidad de las distintas opciones para la municipalización de estos servicios, sea la conversión de Inagra en empresa 100% municipal, o mediante la creación de una nueva empresa municipal; y establecer un cauce de colaboración institucional y técnico con el Ayuntamiento de Córdoba que permita disponer de información directa sobre la gestión de Sadeco, así como con el de Málaga para conocer los estudios económicos y técnicos de su gestión actual». La moción no agradó al otro concejal de la corporación, Luis de Haro, que el lunes asistió a la junta de portavoces, ante la ausencia de Gutiérrez, y retiró el escrito, que finalmente no será debatido.