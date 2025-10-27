El Ayuntamiento limpia por completo el parque de Almanjáyar y asfalta las calles

El parque de Almanjáyar, que llevaba prácticamente todo el verano pasto del abandono, lleno de basura, de muebles y de personas que hacían la vida ... en su interior, ha sido completamente adecentado por el Ayuntamiento de Granada. La operación de limpieza se ha realizado durante dos días consecutivos y ha necesitado el trabajo de una brigada compuesta de once operarios.

La limpieza comenzó el pasado martes 21 de octubre, como estaba programado. Se presentó un completo dispositivo de operarios de Inagra y Eulen, la empresa que tiene adjudicado el contrato del mantenimiento de los jardines. Dado el dispositivo, estuvieron apoyados por una patrulla de la Policía Local.

Un trabajo conjunto

La operación de limpieza contó con un trabajo conjunto con la supervisión de la concejal de Limpieza Viaria, Ana Belén Sánchez Requena; del concejal de Participación Ciudadana y Mantenimiento, Francis Almohalla Noguerol; de la concejala de Comercio, Consumo y Salud y además presidenta de la junta municipal del distrito Norte, Elisa Campoy Soler. Todos ellos estuvieron acompañados por los técnicos municipales. Los representantes vecinales comprobaron que pese al esfuerzo de limpieza, había que continuar otra jornada más, así que el miércoles se repitió el dispositivo de limpieza.

También se informó la semana pasada de que se iban a asfaltar las dos calles adyacentes al parque.Se trata de la calle Poetisa Hamduna y de la calle Cirujano Abul Qasim, que discurren en perpendicular a la avenida Joaquina Eguaras y conforman el perímetro de esta zona verde. Este asfaltado contribuye a la mejora global de todo el entorno, reconocen desde la asociación de vecinos de Almanjáyar.

Estos trabajos de asfaltado han comenzado ya y las máquinas y los operarios trabajan estos días en la calle Poetisa Hamduna. Respecto a la otra calle afectada, Cirujano Abul Qasim, se encuentra llena de carteles en la que se avisa del comienzo inmediato de los trabajos y se prohibe el aparcamiento de vehículos. Estas mejoras fueron solicitadas a través de la junta municipal de distrito, explica Ángel Rubio, presidente vecinal de Almanjáyar, «y, gracias a la gestión de Francis Almohalla, se han empezado ya mismo a llevar a cabo».

La asociación vecinal del barrio quiere más. «Asimismo, hemos solicitado una reunión con Marifrán Carazo, alcaldesa de la ciudad, para analizar qué medidas concretas se adoptarán de ahora en adelante», señala.

Por su parte, el edil Francis Almohalla explica que en el área exterior se contó con un equipo de diez personas: seis operarias con soplahojas y escobas, apoyadas por una barredora de calzada, un operario de desbroce y el equipo de limpieza de grafitis compuesto por dos operarios, más una persona para la hidrolimpieza de contenedores, lo que supone un total de once personas. Una tarea al final necesaria que debe perdurar.