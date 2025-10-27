Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los operarios asfaltan estos días con sus máquinas las calles adyacentes al parque de Almanjáyar. En el círculo, basura recogida. Javier F. Barrera
Barrios de Granada

El Ayuntamiento limpia por completo el parque de Almanjáyar y asfalta las calles

La operación se ha realizado durante dos días consecutivos y ha necesitado el trabajo de una brigada compuesta de once operarios

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:41

El parque de Almanjáyar, que llevaba prácticamente todo el verano pasto del abandono, lleno de basura, de muebles y de personas que hacían la vida ... en su interior, ha sido completamente adecentado por el Ayuntamiento de Granada. La operación de limpieza se ha realizado durante dos días consecutivos y ha necesitado el trabajo de una brigada compuesta de once operarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

