Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del proyecto en marzo pasado Ideal

El Ayuntamiento licita las obras de la nueva zona de juegos de Arabial

Con una inversión cercana a los 300.000 euros, el conjunto tendrá como principal atracción un columpio con forma de gran ballena azul

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:46

Comenta

En marzo pasado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció la próxima construcción de una nueva zona de juegos en la Glorieta de Arabial. Según ... detalló entonces, el conjunto albergaría instalaciones especialmente pensadas para los más pequeños cuya principal atracción sería un columpio con forma de gran ballena azul. Ahora, ocho meses después, el equipo de gobierno acaba de dar un paso decisivo para realizar la actuación. Como refiere la Plataforma de Contratación del Estado, el Ayuntamiento ha licitado ya las obras de construcción del parque infantil con un precio de licitación de 277.575 euros para los que ya se ha obtenido la financiación necesaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8

    A un palo de otra remontada
  9. 9 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento licita las obras de la nueva zona de juegos de Arabial

El Ayuntamiento licita las obras de la nueva zona de juegos de Arabial