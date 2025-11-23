El Ayuntamiento licita las obras de la nueva zona de juegos de Arabial

En marzo pasado, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, anunció la próxima construcción de una nueva zona de juegos en la Glorieta de Arabial. Según ... detalló entonces, el conjunto albergaría instalaciones especialmente pensadas para los más pequeños cuya principal atracción sería un columpio con forma de gran ballena azul. Ahora, ocho meses después, el equipo de gobierno acaba de dar un paso decisivo para realizar la actuación. Como refiere la Plataforma de Contratación del Estado, el Ayuntamiento ha licitado ya las obras de construcción del parque infantil con un precio de licitación de 277.575 euros para los que ya se ha obtenido la financiación necesaria.

De acuerdo al expediente, los trabajos se acometerán en el espacio situado sobre el aparcamiento subterráneo ubicado en la zona, un lugar en el que en la actualidad ya existe una pequeña área infantil. La idea es aprovechar el hueco en el que ahora hay una lámina de césped artificial para crea una zona de juegos mucho más amplia.

Entre otros elementos, el nuevo espacio contará con balancines con formas de animales acuáticos, como peces o delfines, además de un juego de rotación y otros que simulan barcos. A esto se sumará un doble pórtico con columpios, cestas, asientos planos y sillas adaptadas, lo que permitirá que el espacio sea empleado por niños con movilidad reducida. Además, contará con una instalación de juego combinado que integrará resbaladeras, un conjunto que rememorará lo que sería un pueblo pesquero.

El hito más relevante será, sin embargo, la mencionada gran ballena azul de la que ya habló la regidora en marzo. Será una instalación que tendrá toboganes y pequeños juegos de escalada adaptados a las edades a las que está dirigido la actuación.

Como consta en el expediente, la adjudicataria que resulte del proceso tendrá un plazo de tres meses para la realización de los trabajos, que arrancarán una vez se formalice la adjudicación.

La actuación ahora impulsada forma parte de un plan de mejora de las zonas infantiles anunciado por el equipo de gobierno en noviembre del año pasado. Entonces, el responsable de Mantenimiento, Francis Almohalla, ya avanzó que la iniciativa abarcaría acciones en 18 puntos distintos de la ciudad que abarcan todos los distritos.

En ese ámbito se enmarcaban mejoras ideadas en zonas de juego del Tico Medina, Roda, Parque Nueva Granada, Virgencica, Rodríguez López, San Sebastián de la Gomera, Jimena, Portocarrero o Joaquina Egüaras. El plan integraba también actuaciones en Medina Olmos, Virgen de la Cabeza, Coso, Mercedes Domenech, Campo del Príncipe, Fargue, Violón y Albaicín.

A esto hay que sumar las intervenciones ya iniciadas en el cercano Parque de las Familias, que se llevan a cabo en el límite entre Rosaleda y la Circunvalación. Además de un millar de ejemplares plantados, las nuevas instalaciones contarán con una gran zona de juego especialmente diseñada para los más pequeños.