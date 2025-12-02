Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
IDEAL

El Ayuntamiento investiga la filtración del expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local

Inician el expediente al considerar que alguna de las partes divulgó el contenido de la información reservada que se abrió por el acoso laboral a dos agentes

Pilar García-Trevijano
Carlos Morán

Pilar García-Trevijano y Carlos Morán

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:30

Comenta

El Ayuntamiento de Granada abre una información reservada con motivo de la filtración de las conclusiones del expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local, ... José Manuel Jiménez Avilés, por presunto acoso laboral a dos agentes. La corporación considera que, dado a la literalidad de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, la filtración procede de alguna de las personas que tuvieron acceso al expediente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  8. 8 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  9. 9

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento investiga la filtración del expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local

El Ayuntamiento investiga la filtración del expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local