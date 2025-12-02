El Ayuntamiento investiga la filtración del expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local

El Ayuntamiento de Granada abre una información reservada con motivo de la filtración de las conclusiones del expediente disciplinario al exjefe de la Policía Local, ... José Manuel Jiménez Avilés, por presunto acoso laboral a dos agentes. La corporación considera que, dado a la literalidad de las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, la filtración procede de alguna de las personas que tuvieron acceso al expediente.

Según fuentes consultadas por IDEAL, la información que se ha publicado en la prensa local coincide integramente con fragmentos del expediente. Por esta razón, se ha abierto una información reservada para determinar el origen de la filtración y si con su divulgación el responsable ha cometido alguna infracción. Estas fuentes señalan a este medio que ya se ha notificado a varios funcionarios el inicio de la investigación, por lo que posteriormente se prevé que sean citados a declarar.

Sin embargo, otras fuentes municipales insisten a IDEAL que «en ningún caso se ha iniciado una nueva información reservada particular a ninguno de los implicados». El objetivo general de estas investigaciones promovidas en el seno de las corporaciones locales es conocer los hechos para valorar la conveniencia o no de iniciación de un procedimiento disciplinario. Cabe recordar que el procedimiento sobre acoso laboral que hicieron público los medios se resolvió en el pasado mes de noviembre y se inició tras la denuncia de dos agentes, quienes alegaban sufrir acoso laboral por parte de la anterior jefatura.

Sustentaron que el origen del acoso podría estar en su negativa a retirar denuncias o multas que habían interpuesto, y que desde la jefatura se habría instado presuntamente a que fueran retiradas. Un comité asesor investigó la queja, y tras recabar información complementaria, emitió un informe de conclusiones en el que se desestimaron los indicios de acoso laboral por parte de otros inspectores, pero en cambio sí encontró indicios «compatibles» con acoso laboral por parte de Avilés. Esas pruebas se basaban en comentarios despectivos y presuntas amenazas por parte del superintendente o la orden de cambio de destino del perjudicado sin «causa motivada». El Ayuntamiento, a través de la dirección general de Recursos Humanos, designó un instructor y un secretario para el expediente.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, compareció de forma voluntaria en el pleno ordinario del 28 de noviembre para dar cuenta de este y otros asuntos que afectan a la Policía Local y ya advirtió entonces que se tomarían medidas en relación a las filtraciones sobre las informaciones reservadas. La responsable reiteró que, en la investigación por presuntos amaños en las oposiciones, el Ayuntamiento ha colaborado con la justicia de manera «activa» para esclarecer los hechos. Sobre la investigación interna dirigida contra Avilés, Agudo, no obstante, recordó que esa línea aún no ha concluido y corresponde al instructor de la causa determinar qué medidas han de tomarse y decidir si la información debe remitirse al juzgado.