El Ayuntamiento de Granada renovará la flota de autobuses con 39 nuevos vehículos Los dos primeros vehículos, de tecnología híbrida, llegarán en septiembre y el resto se incorporará antes de junio de 2020 PABLO RODRÍGUEZ Granada Miércoles, 31 julio 2019, 14:48

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado este miércoles en junta de gobierno local un plan para renovar la flota de autobuses con una inversión de 11,6 millones de euros. El acuerdo alcanzado con Transportes Rober, responsable de la concesión, incluye la adquisición de 39 nuevos vehículos en el plazo de un año con el objetivo de cambiar unos automóviles que, en algunos casos, superan los 18 años de circulación.

Según ha avanzado el responsable de Movilidad, el popular César Díaz, los dos primeros autobuses se incorporarán al servicio en septiembre. Estas máquinas tendrían un tamaño de 10,6 metros, dos puertas y serían del tipo híbrido, que emplean como combustible electricidad y gasoil euro6 de última generación. Otros cinco microbuses de tipo eléctrico se sumarán también a la flota, aunque el concejal no ha detallado la fecha exacta.

El resto de vehículos, hasta sumar 39, se irían poniendo en servicio en los próximos meses con junio de 2020 como fecha límite. Al respecto de estas unidades, Díaz ha explicado que aún debe decidirse qué tipo de tecnología emplearán. En concreto son tres las opciones planteadas por Rober al Consistorio, «gas, híbridos o eléctricos». Cada una de ellas ofrecen características diferentes a un gobierno que, como ha subrayado el edil, «apuesta por la calidad del aire».

La voluntad de Movilidad es emplear la tecnología de gas, aunque para ello sería necesario la construcción de una gasolinera que permita alimentar a los vehículos. «Esa infraestructura, según las empresas que hemos consultado, supondría una inversión de entre 1 y 1,5 millones de euros que tendríamos que hacer detrayendo de nuevos vehiculos o explorando la posibilidad de recurrir a fondos europeos para poder abordarla», ha contado.

En el caso en el que no pudiera ser afrontado, la segunda opción valorada por los técnicos es la apuesta por los híbridos. Aunque Díaz ha reconocido que los vehículos eléctricos «son el futuro», la particularidad de la orografía granadina y el estado de desarrollo actual de la tecnología haría «complicada», según ha explicado, su incorporación a todas las líneas en servicio actualmente en la capital nazarí.

El responsable de Movilidad ha explicado que, además de los 39 vehículos anunciados, el acuerdo incluye también la adquisición de otros diez cada año hasta el fin de la concesión.

Fórmula de pago

La fórmula de pago empleada por el Consistorio y Transportes Rober para hacer frente a la inversión se basa en el uso del llamado fondo de reversión, una cláusula presente en el contrato que funciona como una hucha con la que afrontar el mantenimiento de los vehículos al final de la concesión. Además, parte del coste se incorporará a la amortización entre los años 2019 y 2022.

De esta manera, según ha planteado César Díaz, el nuevo equipo de gobierno «toma medidas» para rejuvenecer una flota en la que más de la mitad de los autobuses superan los 12 años de antigüedad. «Es un dato inadmisible, una flota obsoleta que había que renovar con toda la urgencia que se podía y que hemos realizado en sólo 45 días de gobierno», ha subrayado.

«Se nos caen a trozos los autobuses y es vergonzoso que uno de cada tres autobuses no funcionen las rampas. Las personas no pueden verse afectado por eso y no podemos demorarnos más. Hemos querido adoptar la decisión para que podamos empezar a dar ejemplo y reducir la contaminación altísima de Granada», ha concluido el responsable de Movilidad.