El PSOE pide a Vox «certezas» para valorar otros escenarios en el Ayuntamiento de Granada
El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Cuenca, ha instado a la formación de Miralles a que vote en contra de la organización del nuevo equipo de gobierno
Granada
Miércoles, 3 julio 2019, 12:14

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Cuenca, ha invitado hoy a Vox a demostrar su «arrepentimiento» y han pedido a los de Onofre Miralles que voten en contra de la estructura organizativa que presentarán Partido Popular y Ciudadanos en el próximo pleno. El dirigente ha dicho que quiere ver «certezas» antes de plantear otras opciones, aunque ha confirmado que «todos los escenarios están abiertos».

Cuenca ha planteado que las palabras vertidas ayer por la diputada de Vox, Macarena Olona, y el portavoz de la formación, Onofre Miralles, revela la certeza de que «cambiaron Granada por Palencia, Huesca, Burgos y Castilla y León». «Se constata una vez más la ofensa y el esperpento al que están sometiendo a toda Granada», ha dicho.

Para Cuenca, las denuncias de Vox son también la «constatación» de la primera crisis de gobierno de la coalición. «Parece que empiezan a darse cuenta de la clase de personajes que son los señores Luis Salvador y Sebastián Pérez, mentirosos compulsivos dispuestos a todo y que tienen paralizada la ciudad», ha dicho.

Según el socialista, «Vox tiene que tener en cuenta que es responsable de esta situación porque ellos mismos eran conocedores antes del pleno que habían un cambalache y votaron a favor de quien hoy ostenta la alcaldía situando a Granada en la desvergüenza». El dirigente ha recordado que la formación dijo que venían a regenerar la política y «han propiciado lo contrario».

No obstante, Cuenca ha dicho que no duda de «cierto arrepentimiento» y ha instado a los de Onofre Miralles a que voten no en el próximo pleno de organización.

«Les emplazo a que voten a una alternativa que es decir no al pleno de organización, no a la voluntad de crear una vicealcaldía con staff técnico, no a los siete tenencias de alcaldía, no al desprecio al poner en marcha una iniciativa que vuelve a dejar en manos del PP urbanismo, no a que tome decisiones la que era procuradora del PP en todos los procesos judiciales, no a que el PP maneje Emucesa y no al desgobierno», ha asegurado.

Preguntado sobre la invitación de Vox a impulsar una moción de censura, el socialista ha evitado pronunciarse y ha reiterado que quiere ver «certezas» antes de plantearse otros escenarios. «Después de lo sucedido, lo que no voy a permitir es que Granada sea parte de un cambio de cromos.