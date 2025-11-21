Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Ayuntamiento de Granada pone el foco este 25N en la violencia machista en entornos digitales

La campaña 'La violencia digital es violencia real' acompañará toda la programación como eje central de sensibilización. Utiliza códigos propios de redes sociales --emojis, hashtags y elementos virales-- para visibilizar cómo el machismo se esconde tras la apariencia de humor o tendencias digitales

Europa Press

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El Ayuntamiento de Granada, a través del Servicio de Igualdad y en cumplimiento del V Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres ( ... 2018-2024), ha presentado la programación especial con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  2. 2 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  3. 3 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  4. 4 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  5. 5 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  6. 6 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  9. 9 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  10. 10 Un helicóptero retira los restos de la obra en el refugio Elorrieta de Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Granada pone el foco este 25N en la violencia machista en entornos digitales

El Ayuntamiento de Granada pone el foco este 25N en la violencia machista en entornos digitales