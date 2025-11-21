El Ayuntamiento de Granada pone el foco este 25N en la violencia machista en entornos digitales

El Ayuntamiento de Granada, a través del Servicio de Igualdad y en cumplimiento del V Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres ( ... 2018-2024), ha presentado la programación especial con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este año, la propuesta municipal pone el foco en la violencia que se ejerce en los entornos digitales, una realidad que afecta a un alto porcentaje de mujeres que utilizan Internet y que incluye acoso, difusión no consentida de imágenes, control a través de dispositivos y diversas formas de ciberviolencia.

La campaña 'La violencia digital es violencia real' acompañará toda la programación como eje central de sensibilización. Utiliza códigos propios de redes sociales --emojis, hashtags y elementos virales-- para visibilizar cómo el machismo se esconde tras la apariencia de humor o tendencias digitales.

El Ayuntamiento busca así conectar con la ciudadanía más joven y denunciar que estas conductas, aunque ocurran en el ámbito virtual, tienen consecuencias psicológicas y sociales muy reales para quienes las sufren.

Junto a esta campaña, la programación incluye acciones formativas como el curso online 'Violencia sexual en el ámbito digital', que se desarrollará del 20 de noviembre al 19 de diciembre.

La formación, de 21 horas y dirigida a la ciudadanía empadronada en Granada, aborda desde el contexto sociocultural y tecnológico hasta las formas de violencia sexual en línea, los recursos institucionales disponibles y estrategias para la prevención y el uso ético de la tecnología.

También se impartirán dos talleres gratuitos de defensa personal --uno para mujeres de 16 a 35 años y otro para mujeres de todas las edades-- que buscan reforzar la autoestima, la autonomía y la capacidad de reacción ante agresiones en cualquier espacio, desde la calle hasta el entorno digital.

El 25 de noviembre se celebrarán además los actos institucionales, que comenzarán a las 10,30 horas con 'Tu Palabra Leída' en el Centro Federico García Lorca, donde cualquier persona podrá participar en una lectura abierta en memoria de las víctimas.

A continuación, a las 12,00 horas, se iniciará una comitiva hacia la Plaza del Humilladero, donde a las 12,30 horas tendrá lugar el acto institucional con lectura de la Declaración Municipal, los nombres de todas las víctimas asesinadas en el último año y la tradicional ofrenda floral.

Asimismo, un Punto Violeta ofrecerá información y sensibilización ciudadana entre las 10,00 y las 13,30 horas en la Acera del Casino.

La programación se completa con un encuentro literario el 27 de noviembre con la autora Virtudes Olvera en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda.

EDUCACIÓN

Un año más, la educación será uno de los pilares fundamentales. Entre noviembre y diciembre, más de 2.000 estudiantes de 30 colegios e institutos de Granada participarán en exposiciones y talleres que trabajan la prevención de la violencia de género desde la adolescencia y la infancia.

Estas actividades incluyen contenidos sobre relaciones afectivas, cibercuidados, consentimiento, nuevas masculinidades, igualdad y diversidad.

Las exposiciones, instaladas en distintos centros educativos, abordan temáticas como la violencia de género, las mujeres en lucha y la presión del cuerpo soñado en redes sociales.

En línea con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento ha traducido el folleto del Centro Municipal de Información a la Mujer a inglés, francés, árabe y rumano para garantizar que cualquier mujer víctima, independientemente de su idioma, pueda acceder a los recursos municipales y comprender los servicios especializados disponibles.

Durante la presentación, la concejala de Igualdad, Encarnación González, ha subrayado que «la violencia machista sigue transformándose, y por eso nuestras políticas públicas deben adelantarse a esas nuevas formas de agresión. La violencia digital es real, causa daño real y debe tener una respuesta institucional firme».

González también ha destacado que «esta programación del 25N es una apuesta decidida por la prevención, la educación y la sensibilización, no solo recordamos a las víctimas: trabajamos para que no haya más».

Toda la programación del Ayuntamiento de Granada se desarrolla con el apoyo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.