El Ayuntamiento de Granada plantea prohibir que los patinetes y las bicis circulen por la acera PEPE MARÍN También se ha puesto sobre la mesa limitar los grupos de turismo organizado, dado que tienen que compartir la calzada IDEAL GRANADA Martes, 15 octubre 2019, 15:35

El equipo de gobierno local ha sometido esta mañana a información de los corporativos integrantes de la comisión municipal de Movilidad su propuesta de Ordenanza de Peatones, Ciclistas y VMP; un texto que en palabras del edil de Movilidad recoge y reconoce el trabajo realizado durante un año por la anterior Corporación, así como las distintas sugerencias y propuestas de un sinfín de colectivos y asociaciones ciudadanas.

Para el edil, «era necesario agilizar y sacar adelante a la mayor brevedad este documento, dada la proliferación de este tipo de vehículos en nuestra ciudad, y la necesidad de dotarnos de una norma que sirva como marco para la convivencia y ofrezca las máximas garantías de seguridad».

Tres principios animan el espíritu de esta ordenanza en palabras del concejal: «de un lado, hacer realidad la participación ciudadana», pero sobre todo, «lograr la mayor seguridad vial para los distintos usuarios», y por supuesto, «que sea una ordenanza de futuro, con amplitud de miras, que en lo posible, incorpore posibilidades y modelos de movilidad que puedan sobrevenir».

En materia de bicicletas, la propuesta del gobierno municipal es la prohibición expresa de bicis en aceras «excepto para menores de una determinada edad». Así, dentro de la calzada, la intención para este tipo de vehículos, es «generalizar la circulación por el centro del carril, y preferentemente, en el lado derecho, con especial celo cuando haya un carril de aparcamiento, para evitar accidentes».

La distancia de seguridad propuesta será «la que se refleja en la ley», es decir, un espacio lateral de 1,5 metros; y alrededor de 5 metros respecto del vehículo trasero, una cuestión que, en sus palabras «cuenta con diversas opiniones, pero que debe dar protección a ambos vehículos».

Se plantea asimismo la idea de «prohibir que el peatón circule por la calzada al igual que la acera es sólo para los peatones», así como eliminar de la circulación por la calzada a los menores de 12 años, «porque no hay garantías de seguridad, salvo que vayan acompañados y bajo la responsabilidad de un adulto».

Respecto de la solicitud de algunos colectivos de que se permitan remolques y semi remolques de bicicletas, César Díaz ha indicado que «no podemos acceder a esta petición porque el reglamento lo impide». Por el contrario, sí que se acepta la propuesta de posibilitar a las bicis circular en paralelo en dos a dos.

En materia de documentación exigible, el concejal ha detallado que, aunque «se está a la expectativa de una norma de la DGT que lo defina», la propuesta municipal es exigir un seguro de responsabilidad civil para mayor garantía de los usuarios; el casco obligatorio de seguridad, un chaleco reflectante y luces de circulación nocturna».

Respecto de las empresas que explotan los vehículos de Movilidad Personal, el gobierno propone limitar los grupos de turismo organizado, dado que tienen que compartir la calzada. El texto borrador plantea un máximo de 6 vehículos más el guía, es decir, siete. Asimismo, el gobierno local estudiará técnicamente posibles rutas, recorridos turísticos y horarios para estas actividades de empresas que explotan VMP; se les exigirá una base fija de operaciones en Granada; y se concretarán y definirán estacionamientos concretos para los vehículos.

En relación con las infracciones, el concejal ha informado de que la ordenanza seguirá lo marcado por la ley de tráfico «que es muy clara al respecto», si bien, «hay cuestiones no contempladas en dicha ley, que habrá que incorporar». Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad de que un ciclo diseñado para una sola persona pudiera ser utilizado por más de un usuario, algo que la propuesta no contempla; o la posibilidad de transportar en un ciclo a menores en asiento no homologado, lo que tampoco estará permitido.

Por último, el texto que inicia el expediente de ordenanza propone un Registro básico donde recoger la identidad del propietario de cada vehículo –número de bastidor o identificación del vehículo- «para que la policía local pueda controlar el funcionamiento con facilidad». Al respecto, ha apuntado la posibilidad de incorporar tecnología como el código QR. También en este apartado, la ordenanza prevé contar con algún certificado de fabricación donde se especifiquen las características para saber cómo fue concebido el vehículo por el fabricante.