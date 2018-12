El Ayuntamiento de Granada inicia el proceso para exigir a Ambitec el cobro de 438.000 euros por incumplimiento de contrato Imagen de archivo. / A. AGUILAR La Junta de Gobierno Local también aprueba la solicitud del cobro de 191.500 euros a la empresa de estacionamiento Setex Aparki PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Viernes, 14 diciembre 2018, 16:12

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado durante la Junta de Gobierno que inicia el proceso para exigir a Ambitec el cobro de 438 mil euros por incumplimiento de contrato. Según el órgano municipal, la empresa de servicios ambientales habría realizado unas jornadas de formación con los empleados que habían sido contratadas en los pliegos de adjudicación del contrato, pero no se cubrieron con personal extraordinario las ausencias que se generaban porque los profesionales habituales se estuvieran formando. La falta al acuerdo entre las entidades por parte de la empresa encargada del mantenimiento de parques y jardines acarreará esta infracción tras superar la fase de alegaciones.

El Consistorio exigirá también la revisión y control de contratos para que se apliquen «tal y como se aprobaron» en el pliego de condiciones. Los grupos han llegado a un acuerdo para solicitar las mejoras acordadas y no ejecutadas por Setex Aparki, adjudicataria del contrato de servicio de vigilancias y control de estacionamiento limitado y la grúa. Procedimiento que se acordó el 8 de septiembre en Junta de Gobierno y se presentaron alegaciones que fueron desestimadas porque se entendía que no se habían hecho las mejoras expuestas. Por esta razón demandan el abono de 191.500 euros por las mejoras no ejecutadas por el contratista.

Entre otras medidas aprobadas en la Junta, destacan la concesión de 32 subvenciones a 32 asociaciones y colectivos de mujeres de la ciudad por un importe de 42 mil euros para desarrollar acciones destinadas a conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, se destinará un presupuesto de licitación de 165.000 euros a la Biblioteca las Palomas del Zaidín para el desarrollo del plan de eficiencia energética. El periodo de ejecución es de 5 meses, tras el que se espera «una biblioteca que se convertirá una elemento cultural de primer nivel».