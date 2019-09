Un descuido de Cambril revela la supuesta mala relación entre Sebastián Pérez y Luis Salvador En el audio enviado por la confluencia se habla de la mala relación de ambos ediles y de los planes de Onofre Miralles para derribar el gobierno PABLO RODRÍGUEZ Granada Martes, 24 septiembre 2019, 14:46

Vox anunció a Podemos Izquierda Unida que preparaba una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Así lo ha revelado el portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, en un audio distribuido por el gabinete de prensa de su grupo municipal.

En el corte, que corresponde a los últimos instantes del acto convocado ayer por la formación por el balance de los cien días, Cambril desvela que su homólogo de Vox, Onofre Miralles, le anunció que impulsaría una moción y que se la trasladaría al PSOE para que se la hiciera llegar a él.

Vídeo. Un descuido de Antonio Cambril revela la supuesta mala relación entre Luis Salvador y Sebastiá Pérez. / IDEAL

«Me dijo a finales de julio que el 28 de agosto ponía una moción -cuenta en el audio Cambril-. La moción se la anunciaba al PSOE para que el PSOE la lanzara, nos la diera a nosotros para que la aceptáramos y luego él después sumarse porque nosotros no nos íbamos a sumar si ya estaba la ultraderecha».

El portavoz de Podemos IU se muestra dubitativo respecto a los intereses de Vox en el audio y desvela que le advirtió personalmente sobre ello. «Le dije: cuidado Onofre, cuando uno amenaza mucho y no da, le acaban perdiendo el respeto... (y me respondió) tú no me conoces... Al final ha terminado rezando a la Macarena«, cuenta.

En el audio, Antonio Cambril revela también detalles de la situación que vive el equipo de gobierno y narra una escena con el líder de los populares granadinos, Sebastián Pérez. «A mí Sebastián me coge por la calle y me empieza a hablar mal del otro. Pero mal no, peor. Sin esperar a que yo le pregunte. Eso no acaba bien«, cuenta.

Consultado por estas palabras, Cambril se ha mostrado «sorprendidísimo de que estas palabras salgan en público». «Jamás las dije en presencia a los medios de comunicación sino como una conversación absolutamente privada. Jamás revelaría una conversación tan delicada«, ha continuado.

«Siento mucho que se haya producido, pido disculpas a las personas afectadas. Mantengo que es la verdad, porque es verdad, pero trataré de averiguar que ha pasado para que no vuelva a suceder más«, ha afirmado.