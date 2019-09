La bronca política marca el primer pleno ordinario del mandato del Ayuntamiento de Granada El alcalde de Granada, Luis Salvador, a la izquierda. / PEPE MARÍN La oposición reprochado en la sesión de más de cuatro horas la incertidumbre del 2+2 y la últimas crisis municipales MERCEDES NAVARRETE Granada Viernes, 27 septiembre 2019, 15:12

Más de cuatro horas y media de aprobación de expedientes ordinarios y hasta cincuenta puntos con las mociones salteados con bronca política. Así podría resumirse en una sola línea el primer pleno ordinario del mandato en el Ayuntamiento de Granada en el que los distintos grupos han aprovechado sus turnos para introducir debates que han repasado la convulsa actualidad de la política municipal granadina en estos 104 días de gobierno, desde las relaciones del gobierno bipartito (Ciudadanos y PP), hasta la amenaza de la moción de censura, pasando por las crisis del micrófono vacío o del micro abierto de Antonio Cambril (IU-Unidas Podemos-Adelante) hasta la recuperación de viejos debates, como la ratificación del día de la toma como fiesta local. «Esto parece una película de los Monty Python», ha suspirado harto el alcalde, Luis Salvador, tras el enésimo enfrentamiento dialéctico con la oposición cuando llevaban ya cuatro horas y cuarto de pleno.

Oposición muy incisiva en este primer pleno en el que el PSOE ha reprochado al gobierno municipal sus «trapos sucios» y VOX les ha acusado de haber estado cien días de vacaciones.

Entre las medidas más significativas que han salido adelante en este pleno ordinario está una modificación de las retribuciones del personal directivo del Ayuntamiento de Granada llevada a cabo por el gobierno municipal que supondrá un ahorro anual de 45.000 euros.

Además se ahorrarán 8.594 euros anuales con el descenso de retribuciones del jefe de gabinete de Alcaldía y de la asesora del alcalde.

VOX ha sido el único grupo que no ha apoyado la medida. Su portavoz Onofre Miralles ha justificado su postura en que el gobierno municipal «se está haciendo trampas al solitario» ya que bajo la apariencia de reducción del gasto se «camufla» la subida que ha supuesto el aumento hasta siete de las tenencias de alcaldía.

En este punto, Miralles ha aprovechado para recordar que tuvo que elegir entre «susto o muerte», en referencia a su apoyo a la investidura de Luis Salvador y ha expresado sus sospechas sobre el incumplimiento del pacto de regeneración democrática .

El concejal de IU-Unidas Podemos-Adelante Antonio Cambril se ha mostrado contento porque no aumenten el gasto, como se acordó en el pleno de organización, aunque les ha recordado que «lo han hecho por los pelos». «Les doy un cinco que para ustedes es mucha nota», ha bromeado.

Por su parte, portavoz del PSOE, Raquel Ruz, a pesar del apoyo de su grupo, ha advertido que la reducción de gastos presentada esta mañana «tiene trampa» y pretende encubrir el gasto de 403.000 euros anuales que suponen las siete tenencias de alcaldía, una diferencia de 300.000 euros con respecto a los dos tenientes de alcalde que tenía el PSOE. «Cualquier ahorro es bienvenido pero no nos engañen», ha dicho.

«Quieren enmascarar la subida, es el chocolate del loro y con ella pretenden poner los espartos para crear una vicealcaldía y solucionar su 2+2 y sus trapos sucios», ha señalado la edil que ha advertido al gobierno que el PSOE estará muy vigilante con los nombramientos que han realizado, sobre los que ha vertido sus sospechas.

El teniente de alcalde responsable de Recursos Humanos, Francisco Fuentes (PP) ha defendido la limpieza del procedimiento de nombramiento de los nuevos directores generales, funcionarios municipales, en función de los principios de mérito, capacidad y profesionalidad y ha ratificado su firme apuesta «por seguir reduciendo costes sin menoscabar servicios».

En este punto, se han enzarzado el portavoz de Vox y el del PP, a cuenta del «blindaje» de funcionarios que exigió Miralles y que para Fuentes no casa con la «regeneración democrática» que pregona.

«Su presidente provincial tiene una condena por abuso de poder frente a ese funcionario», ha esgrimido Miralles, para aclarar más tarde, tras las protestas de Pérez, que se había expresado mal y que efectivamente el presidente del PP granadino no tiene una condena pero que sí hay una sentencia del TSJA que habla de «abuso de poder» sobre ese funcionario. «Solo he pisado el juzgado dos veces en 30 años y ha sido para inscribir a mi hijo y a mi hija, no todos pueden decir lo mismo», advertía Pérez, que ha protagonizado un par de momentos de tensión con Miralles.

Las críticas de la oposición al 2+2 sin aclarar y al gobierno municipal han sido continuas. «Hay una paz asombrosa parece que han pasado ya dos años y estamos en el cambio de alcalde», ha ironizado Cambril.

Otro momento intenso pleno ha sido el órdago de Antonio Cambril a Onofre Miralles, al que ha definido como «un hombre honrado pero profundamente equivocado en sus ideas».

«Llevas cuatro meses cantando la canción del verano, repites la letra y no pones la música. Hablas de los 100 días de vacaciones y se los has dado tú y les vas a dar mil días más poqe no vas a poner la moción, porque no te lo van a permitir en Madrid», ha espetado Cambril, mientras el alcalde Luis Salvador recordaba que el debate se estaba saliendo del punto y le tachó de «incoherente» por sugerir a Vox una moción «sin condiciones».

«Sólo faltaría que si Vox no pusiera ninguna condición asumiéramos que siga de alcalde con cuatro concejales, la inutilidad que han demostrado y la alianza con el partido que ha arruinado Granada», ha argumentado Cambril. «Si el diablo con cuernos viniera a resolver un problema le haríamos caso», ha apuntado Cambril para dejar claro que «no hay pacto con Vox ni lo habrá».

«Si aquí hay gobierno que venga Dios y lo vea», ha recriminado por su parte el concejal socialista Miguel Ángel Madrid en otro momento del pleno.