El Ayuntamiento de Granada gastará 30.000 euros para promocionarse en Milán Turismo define esta práctica como «habitual» en las ciudades, mientras que el PP pide que no se «subvencionen los vuelos, porque es ilegal» A. SÁNCHEZ Granada Viernes, 31 agosto 2018, 15:17

El Ayuntamiento de Granada adjudicó el pasado 13 de agosto un contrato negociado sin publicidad a la compañía aérea easyJet para que esta ejecute actividades de promoción de la ciudad en Milán, según la resolución del citado acuerdo, al que ha tenido acceso IDEAL. La asignación, que asciende a 29.999,53 euros, se otorga a la misma empresa que opera tres veces a la semana el vuelo entre el aeropuerto Federico García Lorca y el aeródromo Milán-Malpensa.

La concejala de Movilidad, Raquel Ruz, explicó a IDEAL que se trata de una «práctica habitual en todas las ciudades», ya que son «contratos de patrocinio de publicidad en origen para que se conozca el destino». Ruz explicó que este contrato se pactó durante el gobierno nacional del PP dentro de las actuaciones de la Mesa del Aeropuerto. Además, añadió, que se abona con el dinero que la ciudad ingresa a través de la tarjeta Granada Card, de la que se espera obtener a final de 2018 unos 900.000 euros, cuatro veces más de lo que se logró en 2016, según datos del área de Turismo municipal.

El PP, por su parte, censuró este contrato negociado sin publicidad por parte del Ayuntamiento de Granada y se preguntó si la intención del equipo de gobierno es cerrar acuerdos similares con cada destino. «Traer nuevos vuelos a Granada es positivo, pero hacer contratos menores con empresas es subvencionar los vuelos, que es ilegal», argumentó el edil popular Juan Antonio Fuentes.

Los populares también censuraron ayer la actuación del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, y de la subdelegada del gobierno, Inmaculada López, ante las cancelaciones de Vueling durante este verano y exigieron que se convoque «de manera urgente» la Mesa del Aeropuerto. La portavoz del grupo municipal, Rocío Díaz, criticó la «actitud» y «dejadez» de la subdelegada del Gobierno y del «alcalde accidental de Granada» al no haberse pronunciado todavía sobre esta cuestión. Asimismo, insistió en que «esto no puede ocurrir en nuestra ciudad ni en nuestra provincia», donde el sector turístico es un «motor de empleo e ingresos». Díaz mostró su preocupación porque el PSOE no esté trabajando adecuadamente por el turismo y lamentó que, si ya «el año pasado tuvimos un decremento importante tanto de viajeros como de pernoctaciones en Granada capital, este año parece que vamos a ir por el mismo camino y esa no es la salida». Fuentes, por su parte, añadió que a Cuenca «ha dejado de interesarle la Mesa del Aeropuerto y hacerse fotos con compañías aéreas para decir que había traído vuelos que ya habían sigo negociados por el PP» y criticó que el alcalde «forzase entonces fotografías con compañías aéreas para anunciar nuevas rutas, aún poniendo en riesgo las negociaciones que se estaban produciendo en ese momento, con tal de sacar un titular y una foto».

Al respecto, la concejala de Turismo, Raquel Ruz, explicó que las cancelaciones de Vueling «le preocupan mucho» al gobierno de la ciudad porque se están «incumpliendo» las condiciones de los vuelos y se merma «el destino de Granada» como destino turístico. «Como Ayuntamiento le estamos pidiendo explicaciones a Vueling porque no es la primera vez que pasa y la compañía tiene que ser más respetuosa con Granada. Nos han indicado que son problemas operaciones, pero a nosotros no nos sirve esa respuesta. Esta situación no puede repetirse», afirmó Ruz.