El Ayuntamiento exige a la Rober la renovación inmediata de 26 autobuses con más de doce años Un autobús de la Rober con más de 14 años de antigüedad circula por las calles de la capital, ayer. / RAMÓN L. PÉREZ La empresa de transporte tiene abiertos tres expedientes este año por incumplimiento del contrato de la explotación ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Jueves, 25 octubre 2018, 01:27

El Ayuntamiento de Granada ha exigido a la Rober que renueve con carácter inmediato 26 autobuses de su flota, una octava parte de ella. En un requerimiento del área de Movilidad a la empresa concesionaria del transporte público, al que ha tenido acceso IDEAL, se expone que hasta medio centenar de los vehículos con los que opera actualmente la Rober tienen más de doce años, que es la 'vida' máxima que deberían tener los autobuses de la capital según el contrato de explotación del transporte publico. En el citado documento, además, el área de Movilidad le recuerda a la Rober que es responsabilidad suya «disponer de las unidades necesarias en las líneas de transporte que garanticen una adecuada prestación del servicio». Unas unidades que se deberían haber renovado y no se ha hecho.

Este escrito del equipo de gobierno municipal a la Rober para que renueve su flota no es el primero que se emite en los últimos años. Cuando el PSOE accedió al gobierno de la ciudad le dio continuidad a un expediente del año 2015 en el que ya se solicitaba a la Rober que renovara hasta 26 (doce vehículos de 12 metros, seis unidades articuladas y ocho microbuses). La incorporación de los mismos a la flota urbana debería haberse producido en el año 2017, su coste ascendía a 3.010.982 euros y el pago de los mismos hasta 2027 se encuentra incluido dentro de las previsiones de gastos municipales a pesar de la delicada situación económica de la ciudad. De aquella petición sólo se incorporaron a la flota ocho microbuses en junio de 2017, por lo que no se dio cumplimiento a la solicitud del área de Movilidad, que ahora insiste en la sustitución de los vehículos.

La consecuencia directa de este incumplimiento de contrato por parte de la Rober ha sido la apertura de hasta tres expedientes a lo largo de 2018, la cifra necesaria para que, en el caso de que se resuelvan negativamente, se le pueda arrebatar a la Rober la explotación del contrato de autobuses. Fuentes municipales explicaron a IDEAL que dichos expedientes se han abierto «por las incidencias que se han dado en la flota» y que en el caso de que finalmente se llegara a la medida de disolver el contrato con la Rober el proceso será «muy largo». No obstante, las mismas fuentes expresaron que el Ayuntamiento de Granada utilizará «todas las armas administrativas y judiciales para llegar al fondo de esta cuestión».

Elevada contaminación

El problema de que la Rober no renueve sus autobuses no queda ahí. Más allá del coste que supone mantener autobuses con más de quince años, si la empresa no ejecuta la renovación de la flota se podría dar el caso de que, en unos meses, los 'rojos' no pudieran entrar por el Centro de la ciudad. Debido a los altos niveles de contaminación de la capital, el área de Medio Ambiente de Granada está diseñando un protocolo de contaminación similar al de Madrid para cerrar a los vehículos más contaminantes las vías más céntricas cuando se superen determinados umbrales suciedad en la atmósfera. Y en entre esos vehículos se encontraría gran parte de la flota de la Rober, que se vería muy limitada para funcionar con normalidad por ser antigua, ya que algunas líneas cuentan con vehículos de más de 20 años.

«La antigüedad de los autobuses choca con todo. No nos queremos poner en esa situación, pero este posible incumplimiento por parte de Rober es muy grave. Y se podría generar un problema medioambiental. Nuestra idea es que los nuevos autobuses sean de gas natural o híbridos. Es lo que estamos estudiando, pero si nos damos contra un muro es complicado», argumentaron las mismas fuentes municipales consultadas por IDEAL.

«Ellos tienen que adquirir los autobuses. Nosotros, habiendo escuchando a Rober, elegiremos el modelo que queremos. Rober adelanta el dinero y a nosotros nos repercute en el coste anual de la subvención. El problema es que había un plan de renovación de flota que se ha venido incumpliendo», añadieron las mismas fuentes.

El tira y afloja entre el Ayuntamiento de Granada y la Rober no es nuevo. La puesta en marcha de la Línea de Alta Capacidad en junio de 2014 provocó un cambio en los costes del servicio que presta la Rober a los granadinos y la empresa concesionaria reclamó al área de Movilidad municipal que asumiera este incremento y, en consecuencia, incrementara la partida destinada al transporte pública. Una medida que nunca se ha adoptado y que está provocando que año a año la Rober esté llevando a los tribunales al Ayuntamiento de Granada para que afronte este pago.

Gastos no necesarios

Fuentes municipales argumentaron que la Rober incluye dentro de la prestación del servicio «gastos que no son necesarios» y por tanto el Ayuntamiento de Granada nunca ha consumado el pago de esta cantidad a la empresa. Aparte, desde el año 2015 está prorrogado el presupuesto de la capital por lo que en el caso de que el área de Movilidad quisiera asumir el coste del servicio tendría que restarlo de otras partidas municipales. «Tenemos un problema con el contrato, que se hizo en tiempos de Telesfora Ruiz. Por su redacción da lugar a malentendidos, como por ejemplo que nosotros le tenemos que asegurar a ellos un beneficio todos los años», expresaron fuentes municipales.

El choque entre el Ayuntamiento de Granada y la Rober está provocando en paralelo que el equipo de gobierno del PSOE haya encargado a los técnicos municipales que estudien opciones alternativas a la renovación del contrato de explotación, que se debe producir en el año 2022. «Lo están estudiando los servicios técnicos, ellos están viendo la posibilidad de la prórroga o de sacar un contrato nuevo. Es una cuestión que nos hemos planteado, pero tendremos que ver primero las posibilidades técnicas», expresaron fuentes municipales.