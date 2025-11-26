El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana

La Huerta de la Mariana ha dejado de existir a las doce del mediodía de este miércoles. Una pala excavadora ha comenzado el proceso de ... derribo de las casonas ante la mirada de uno de los herederos, completamente compungido, miembros de las asociaciones vecinales de los barrios afectados y una fuerte dotación policial.

La acción viene avalada por un auto judicial que la autoriza y que ha sido inmediatamente recurrida en los juzgados, un hecho que al parecer no ha sido suficiente.

Uno de los familiares de los que han venido siendo propietarios de la finca ha criticado la actitud del Ayuntamiento. «Me he presentado al punto de la mañana y he pedido que me enseñen la autorización para entrar en nuestra finca. No solo no me la han enseñado sino que me han conducido fuera por la fuerza», ha comentado.

En estos momentos, los trabajos de demolición continúan su curso. Para ello, se ha regulado la circulacion para evitar posibles incidencias.