El Ayuntamiento da por concluidas las ventas de plazas en la Hípica
La medida tiene como objetivo poner a disposición todos los espacios disponibles para los usuarios de la zona de bajas emisiones
Granada
Viernes, 31 de octubre 2025, 10:25
La Hípica no está en venta. La junta de gobierno local acaba de aprobar un expediente para sacar del mercado el aparcamiento, cuyas últimas plazas ... disponibles se van a emplear exclusivamente para rotación.
MÁS INFORMACIÓN
Según ha explicado el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno, Jorge Saavedra, la decisión está motivada por la voluntad de poner más plazas a disposición de los usuarios en relación con la zona de bajas emisiones. Como ha recordado, una de las excepciones aprobadas por el Consistorio permite que vehículos altamente contaminantes que no cuentan con distintivo y no están registrados en la capital accedan al área limitada siempre y cuando lo hagan a un parking.
Saavedra ha explicado que la medida, que ha asegurado que estaba planificada, se ha hecho pensando en los negocios del Zaidín, un distrito que cuenta con una potente red de comercios de cercanías. Así, el parking quedará con alrededor de 400 plazas que pertenecen a propietarios privados y aproximadamente otras 400 que estarán disponibles para rotación.
