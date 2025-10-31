Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Parking de la Hípica Juana López

El Ayuntamiento da por concluidas las ventas de plazas en la Hípica

La medida tiene como objetivo poner a disposición todos los espacios disponibles para los usuarios de la zona de bajas emisiones

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:25

La Hípica no está en venta. La junta de gobierno local acaba de aprobar un expediente para sacar del mercado el aparcamiento, cuyas últimas plazas ... disponibles se van a emplear exclusivamente para rotación.

