Los emprendedores podrán utilizar el Centro de Iniciativas Empresariales de forma gratuita durante seis meses El concejal de Empleo y Emprendimiento, Manuel Olivares / Ideal El concejal de Empleo y Emprendimiento ha anunciado que el Consistorio ha iniciado contactos para la creación de una ventanilla única de atención a los emprendedores R.I. Granada Jueves, 29 agosto 2019, 13:50

El Ayuntamiento de Granada facilitará el uso de las instalaciones del Centro Municipal de Iniciativas Empresariales con un 100 por ciento de bonificación durante los primeros seis meses para las personas que deseen emprender. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Empleo y Emprendimiento, Manuel Olivares, quien ha incidido en que el apoyo a los emprendedores y a los autónomos «está en el centro de la agenda política de este equipo de gobierno para los próximos cuatro años».

Con esta iniciativa, que se prevé poner en marcha en el año 2020, el Consistorio pretende que los emprendedores «se encuentran con una oficina o con una nave bonificada al 100 por cien, para que no tengan más que poner su idea y su esfuerzo dentro de este centro, de forma que puedan hacer realidad su proyecto o su sueño», ha añadido el edil.

Olivares ha comunicado también la puesta en marcha de un protocolo, «que actualmente no existe» y que afectaría a todos los centros municipales de empleo y emprendimiento, en el que se establece la obligatoriedad de elaborar un informe periódico sobre la operatividad de estos espacios y sobre sus resultados. «Estos informes deben arrojar unas cifras favorables respecto a la atención a la ciudadanía y, sobre todo, sobre la optimización de los recursos con que contamos, para que tengan el mayor aprovechamiento posible. Ahora no se tienen estos datos y nos parece que es importante para no perder estos recursos y para trabajar con una centralización única».

En este sentido, el edil ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará los contactos para el establecimiento de un punto o ventanilla única de atención a los emprendedores, una iniciativa que pasa por la colaboración público-privada y la unificación de los recursos de todas las instituciones implicadas. «Digamos que funcionaría como si fuese el médico de familia, es decir, que una vez que llegase un persona, se le deriva hacia el lugar donde tenga que ser atendido para que su iniciativa se haga realidad lo más rápidamente posible», ha explicado.

Tras lamentar la situación de «desbarajuste» actual, en la que la Cámara de Comercio, la Diputación, el Ayuntamiento y los centros diversificados informan a sus usuarios cada un por su lado, Manuel Olivares ha abogado por un punto único, «en el que, evidentemente, el Ayuntamiento tiene que ser el acto principal» y que, en principio, iría ubicado en el propio Centro de Iniciativas Empresariales, «un espacio amplio –cuenta con 8 oficinas y 5 naves- bien dotado y que, aunque se podrían hacer algunos arreglos, en general está en perfectas condiciones».

«Queremos trabajar en colaboración con el resto de instituciones, con Cámara de Comercio, con Diputación y con la inestimable colaboración de la Universidad de Granada para, si es necesario, que cada uno ponga un técnico en ese punto unificado. De forma que aportemos cada uno nuestros recursos para centrarnos en atender las necesidades de las personas. Tenemos que dejar de mirarnos los egos y abandonar el afán de protagonismo o el signo político de cada uno», ha añadido.

El concejal ha justificado estas iniciativas como una manera de contribuir a paliar la situación de desempleo que se vive en Granada, donde en el último trimestre, el paro ha afectado a 21.660 personas, de las que el 77 por ciento cuenta con un nivel de estudios medio-alto. «Para este equipo de gobierno, el emprendimiento es la mejor ayuda al parado. Todo aquel que quiera emprender va a tener en nosotros un apoyo directo para que pueda ejercer esa función de autoempleo, que al final es la que más beneficia al trabajador y la que más independencia le genera», ha concluido.