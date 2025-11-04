Ayuntamiento y Caja Rural prorrogan las hipotecas Granada Living hasta marzo

Hace un año, el Ayuntamiento de Granada y Caja Rural anunciaron un acuerdo para poner a disposición de los jóvenes una hipoteca que permitiera financiar ... hasta el 95% del dinero necesario para adquirir o rehabilitar una vivienda. El producto estaba limitado a que la operación se produjera en la capital y ofrecía a los usuarios un interés muy competitivo dentro del mercado. El objetivo, como reseñaron ambas partes entonces, era facilitar el acceso a los hogares de las familias y respaldar el objetivo del Consistorio de alcanzar los 250.000 habitantes al final de la década.

261 familias se han acogido a este producto en el último año 39 millones es el montante de financiación liberado 38 años es la edad media de los usuarios

Este lunes, las organizaciones promotoras se han vuelto a reunir para acordar la prórroga de Granada Living, que seguirá disponible con las mismas condiciones hasta marzo del año próximo. Así lo han confirmado tanto la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, como el director general de la entidad financiera, Jerónimo Luque, en un acto que ha tenido lugar en la sede central de Caja Rural.

Luque ha expresado que el banco tiene una valoración «muy positiva» de la evolución del producto en el último año y ha destacado el impacto que está teniendo a la hora de conseguir que la ciudad pueda ir incrementando población, tal y como era su objetivo. En este sentido, ha recordado que ya en marzo de este año se habían firmado 147 hipotecas por un montante total de 23,7 millones.

«Nuestra valoración es muy positiva. Esta iniciativa ha permitido que 261 familias puedan emanciparse en la capital» Jerónimo Luque Director General de Caja Rural Granada

Pues bien, ocho meses después, las hipotecas selladas han alcanzado ya las 261 y las operaciones suman algo más de 39 millones. Los datos, como ha contado, revelan que el promedio de saldo alcanza los 165.938. euros, mientras que la edad media de los clientes es de 38 años. Esto permite, según ha defendido Luque, comprobar el buen funcionamiento del acuerdo, «que ha permitido que 261 familias puedan emanciparse y formar un hogar en la capital». «Ese es el motivo por el que hemos decidido extender una iniciativa que es buena para Granada y que encaja con el espíritu de Caja Rural Granada de ayudar a la población», ha dicho.

«Satisfacción»

Marifrán Carazo, por su parte, ha reconocido su «satisfacción» por los resultados del acuerdo. En su opinión, la experiencia está siendo «muy positiva» para la ciudad y se une, como ha resaltado, a la estrategia lanzada por su equipo para poner a disposición de los granadinos más viviendas y poder cumplir los objetivos de ganar población. A este respecto, ha agradecido el «compromiso» de Caja Rural Granada con la ciudad y ha ensalzado una entidad que, como ha remarcado, «está muy pegada al terreno y apuesta por resolver las cuestiones prioritarias de Granada».

«Estamos contentos con el resultado. Poder alcanzar el 95% de la financiación es una ventaja para los granadinos» Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

La primera edil ha dado cuenta de los pasos dados en los últimos meses por el Ayuntamiento, «que trabaja junto a los promotores para poner en carga nuevos terrenos». En este sentido, ha recordado su «compromiso» para arropar los proyectos, una labor que, a su juicio, está dando resultados y ha convertido a Granada «en una de las ciudades más rápidas, estando por debajo de los tres meses a la hora de tramitar expedientes».

La alcaldesa ha puesto cifras a ese compromiso. Así, ha revelado que en los últimos dos años se ha dado luz verde a 2.703 viviendas, de las que la mitad son protegidas. De todas estas, algo más de un millar estarán ejecutadas en un plazo de entre 8 meses y un año. Carazo ha explicado que el objetivo es seguir dando pasos en esa dirección y ha avanzado que en 2026 se activarán las primeras bonificaciones municipales en el IBI para favorecer la adquisición de vivienda, el alquiler y la rehabilitación.