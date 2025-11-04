Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento y Caja Rural prorrogan las hipotecas Granada Living hasta marzo

El producto, que financia hasta el 95% de la adquisición o rehabilitación de viviendas en la capital, ha sido empleado en el último año por 261 familias

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:16

Hace un año, el Ayuntamiento de Granada y Caja Rural anunciaron un acuerdo para poner a disposición de los jóvenes una hipoteca que permitiera financiar ... hasta el 95% del dinero necesario para adquirir o rehabilitar una vivienda. El producto estaba limitado a que la operación se produjera en la capital y ofrecía a los usuarios un interés muy competitivo dentro del mercado. El objetivo, como reseñaron ambas partes entonces, era facilitar el acceso a los hogares de las familias y respaldar el objetivo del Consistorio de alcanzar los 250.000 habitantes al final de la década.

