El Ayuntamiento ayuda a los vecinos de Norte a preparar una denuncia colectiva contra Endesa ALFREDO AGUILAR Los afectados del barrio de La Paz llevan este verano cinco días consecutivos con cortes de luz y aseguran que la situación es «insoportable» J. F. B. GRANADA Jueves, 12 julio 2018, 19:46

Los cortes de luz en los barrios del distrito Norte han vuelto a aparecer con los rigores del verano. Esta vez comenzaron el viernes pasado, día 6 de julio, de forma intermitente. El sábado prosiguieron y también el domingo, días en los que se notó menos por ser fin de semana. Este pasado lunes volvieron los apagones y este martes, día 10 de julio, los afectados dijeron que «ya no aguantaban más porque la situación es insoportable».

Un grupo de unos treinta vecinos se encaminó en la mañana del martes a la comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia. La denuncia dice que «están al corriente de los pagos de la luz y de todos los impuestos y tasas correspondientes», que entienden que «los cortes son para obligar a la gente a marcharse de los negocios», que «han pasado tres años y Endesa no ha hecho nada», y que «todos los días los negocios tienen que cerrar». Para terminar, se indica que «el estado mental de los comerciantes se está deteriorando».

Tras presentar la denuncia, este grupo de vecinos de Norte se dirigió hacia la plaza del Carmen, donde Endesa tiene su sede en Granada. Querían protestar, «hacernos oír», porque «esta situación es completamente injusta», explicaron a este periódico. «Estamos sufriendo desde el viernes, que estamos sin luz, y tenemos que darles un toque de atención. Por eso hemos denunciado y esperamos que salga adelante». Además, ya por la tarde, confirmaron a este periódico que «desde que hemos estado en Endesa por la mañana, no han cortado la luz, así que igual ha servido algo». Y por último: «Es que no sabemos qué pasa. La gente está muy enfadada y los negocios tienen que cerrar. Esto no es plan de vida».

El transformador

Los vecinos señalan como 'culpable' al transformador ubicado en la calle Pedro de Moya del barrio. Hay que recordar que hace dos años, en la calle siguiente, Tarragona, explotó dos veces y ardió el otro transformador de la zona. Los vecinos añaden que «lo estamos pasando sin luz», y no entiende que esta situación ocurra «en el siglo XXI, porque hay gente que está enferma y hay niños. Y no es justo. Es tercermundista que la luz se vaya, sobre todo porque la gente paga». La concejala de 'Vamos, Granada', Marta Gutiérrez, informa por su parte que «el martes vinieron al Ayuntamiento un grupo de personas para denunciar la situación de cortes de luz que están sufriendo y que se ha visto agravada desde el día 15 del mes pasado. Hasta ahora, nos cuentan, los cortes eran de unas horas al día, y aunque con mucha dificultad, se iban apañando».

«Pero desde ese día los cortes son continuos, cada dos horas vuelve la luz diez minutos o menos y se vuelve a cortar. Está afectando a calles concretas, Juan de Mora, Juan de Maeda, Ruiz Caro de Torres, Francisco Lendines, Placeta Blas Moreno, Juan de Palenque y partes de avenida de Pulianas», añade.

«Están viviendo situaciones muy difíciles -añade- porque estamos en un pico de calor, y hay personas mayores que tienen que salir a la terraza o a la calle para poder dormir, y sobre todo hay situaciones en las que el suministro eléctrico se requiere para cuestiones médicas como máquinas de oxígeno».

Un problema recurrente

No es un problema aislado. Los apagones y cortes de suministro en el distrito Norte representaron el año pasado el 15% de las quejas formalizadas ante la oficina del Defensor del Ciudadano, que en 2017 ha atendido a casi 11.000 personas, un cien por cien más que el año anterior. Manuel Martín, Defensor del Ciudadano, recalca que este problema lejos de solucionarse con los planes especiales ha empeorado.

Por esta razón, el Ayuntamiento de Granada ha puesto a sus servicios jurídicos a trabajar para que los vecinos afectados del barrio de La Paz puedan presentar una denuncia colectiva contra Endesa, «para que cobre más fuerza», explica la concejala de Derechos Sociales y presidenta de la junta municipal del distrito Norte, Jemi Sánchez.

La edil acompañó a estos vecinos a las puertas de Endesa, pero el servicio de seguridad les impidió la entrada a todos salvo a la concejala Jemi Sánchez, quien durante una hora estuvo hablando con uno de los directivos.