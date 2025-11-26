Avisos por frío gélido y heladas en Granada antes del regreso de la lluvia

Llega más frío y heladas a la provincia de Granada. Así lo alerta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que destaca como la masa ... de aire frío que está entrando por el norte de la Península Ibérica afectará también al territorio granadino con nuevas heladas y temperaturas bajo cero en Granada capital y muchos otros puntos de la provincia.

El de mañana será un jueves de cielos despejados aunque de bastante frío. De hecho, las temperaturas mínimas estarán en descenso, situándose en -2º C en el norte de la provincia y en -1º C en Granada capital, teniendo valores negativos también en el Área Metropolitana de Granada. Solo habrá mínimas por encima de los 0 grados en la costa, donde los termómetros no bajarán de los 9º C, y en el Poniente, que se quedarán en torno a los 2º C. Las máximas rondarán los 16 grados en toda la provincia.

Esta situación de frío se traducirá en nuevas heladas que la Aemet destaca que serán débiles a excepción de las zonas de sierra, donde serán moderadas. Además, habrá vientos de componente norte con intervalos también moderados.

A partir del viernes las temperaturas ascenderán y los termómetros volverán a estar por encima de los 0º C en toda Granada. Las mínimas rondarán los 4 grados y las máximas se situarán alrededor de los 16.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la mañana del domingo. Ideal

Cambio de tiempo el fin de semana

La estabilidad podría decir adiós el fin de semana. El sábado los cielos lucirán bastante más cubiertos, con nubes medias y altas. De hecho, no se descartan lluvias débiles en el tercio norte de Andalucía que podrían llegar a afectar también al norte de la provincia de Granada. No habrá grandes cambios en las temperaturas este día.

El domingo tampoco habrá cambios en los termómetros pero sí en los cielos: este día la lluvia tomará el protagonismo en todo el territorio granadino a excepción de la costa. Lloverá desde por la mañana y las precipitaciones no cesarán hasta la tarde. La cota de nieve quedará en los 1.700 metros, por lo que las precipitaciones serían de nieve a partir de esa altura.