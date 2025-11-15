Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada

La borrasca Claudia está dejando importantes precipitaciones este fin de semana en toda Andalucía. De hecho, la Agencia Estatal de Metorología (Aemet), ha activado el aviso amarillo en seis provincias andaluza ... s, entre ellas Granada. De acuerdo con la predicción de Granada Meteo, una cuenta especializada en pronósticos meteorológicos, los modelos avanzan una «noche complicada» en la provincia, que podrían dejar «hasta 60 litros» en doce horas.

A partir de las 20.00 horas se activa el aviso amarillo en la demarcación hidrográfica de la Cuenca del Genil, el cual permanecerá activo hasta las 06.00 horas del domingo. Según avanza Granada Meteo, «conforme lleguen las lluvias los vientos cambiarán a Oeste», lo que hará que las precipitaciones se acumulen fundamentalmente en «la capital y la vega».

De esta forma, la noche del sábado podría dejar hasta 60 litros de lluvias acumuladas en doce horas en Granada capital y el área metropolitana. Desde primera hora del sábado, las lluvias intermitentes, los cielos nublados y el viento son protagonistas en la capital granadina, pero no será hasta las 20.00 horas cuando llueva de manera intensa e ininterrumpida.

Se avecina una noche complicada en la provincia a partir de las 20:00 se activa el aviso en Cuenca del Genil hasta las 6 de la mañana, tormentas y lluvias que pueden dejar 60 litros en 12 horas, parece que conforme lleguen las lluvias los vientos cambiarán a Oeste por lo que son… pic.twitter.com/c9xdu33tai — tiempo en Granada (@Granada_Meteo) November 15, 2025

Avisos amarillos

La Aemet mantiene activados los avisos amarillos por lluvia en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, Salamanca, Segovia, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, A Coruña, Pontevedra, Madrid y Ceuta. Además, ascenderá a nivel naranja (importante) en Ávila y Cáceres.

En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Toledo, Badajoz y Cáceres. Habrá también avisos amarillos por tormenta en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y Ceuta, mientras que el oleaje activará el mismo nivel de aviso en Cádiz, Huelva, A Coruña y Pontevedra.

Este sábado, la borrasca 'Claudia' permanecerá estacionaria al noroeste de la Península y dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con tendencia a abrirse claros en la fachada oriental por la tarde. Además, se darán precipitaciones en la mayor parte de la Península.