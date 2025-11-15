Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Predicción meteorológica para la provincia de Granada en la noche del sábado. Ideal

Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada

La predicción meteorológica pronostica una alta concentración de precipitaciones entre las 20.00 horas del sábado y las 06.00 del domingo

Diego Callejón

Diego Callejón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:06

La borrasca Claudia está dejando importantes precipitaciones este fin de semana en toda Andalucía. De hecho, la Agencia Estatal de Metorología (Aemet), ha activado el aviso amarillo en seis provincias andaluza ... s, entre ellas Granada. De acuerdo con la predicción de Granada Meteo, una cuenta especializada en pronósticos meteorológicos, los modelos avanzan una «noche complicada» en la provincia, que podrían dejar «hasta 60 litros» en doce horas.

