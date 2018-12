Aviso de la Policía Local de Granada: «Ayudadnos a encontrar a este coche» TWITTER POLICÍA LOCAL DE GRANADA Los agentes piden colaboración ciudadana para dar con el conductor que atropelló a un vecino en la Zona Norte Á.L. Lunes, 3 diciembre 2018, 14:11

El pasado 4 de octubre J. Antonio, vecino de la Zona Norte de Granada capital, sufrió un atropello cerca de la Estación de Autobuses. Fue en la calle Gobernador Pedro Temboury sobre las seis y veinte de la tarde y el vehículo que le arrolló se dio a la fuga sin pararse a socorrer a un hombre que sufrió heridas de consideración tal y como él mismo contó a Ideal: fractura de tres vértebras y de un tobillo.

Ahora, la Policía Local de Granada ha pedido colaboración ciudadana para localizar al conductor que atropelló a este vecino de la capital. Por ello, han publicado una imagen en las redes sociales donde se puede ver cuál era el vehículo que arrolló a J. Antonio. Ya que hasta la fecha aún no se ha podido dar con su paradero.

#ColaboraciónCiudana

🆘 Recurrimos a las #RRSS para que nos ayudéis a localizar al turismo de la imagen, que el pasado 04/10/18 se dio a la fuga tras atropellar a J. Antonio en c/ Gobernador Pedro Temboury sobre 18:20h, causándole la fractura de 3 vértebras y de 1 tobillo.#RTpic.twitter.com/VleMfk8XWc — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 3 de diciembre de 2018

Fue la propia victima la que contó cómo se había producido el atropello. En declaraciones a Ideal, argumenta que «después de atropellarme, maniobró y me pasó por encima de las piernas. No sé, creo que igual intentó esquivarme, pero me volvió a atropellar. Y se fue. Luego, recuerdo que me atendió una persona que estaba en un bar y ya perdí el conocimiento».

Tras lo sucedido, el hombre tuvo que pasar más de un mes en silla de ruedas aunque no fue eso lo que más le dolió. Asegura que lo más impactante fue ver cómo el conductor que le atropelló se desentendía de él dejándole malherido en pleno paso de peatones.