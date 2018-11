Aviso de la Policía Local de Granada a los conductores: el peligroso desnivel en Avenida Constitución Twitter: Policía Local de Granada: Con motivo de las labores de asfaltado se ha producido esta imperfección que será corregida en las próximas horas Á.L. Miércoles, 28 noviembre 2018, 14:24

Las tareas de mantenimiento que se están llevando a cabo en muchas zonas de Granada capital en relación a sus carreteras y a la circulación de vehículos por ellas, han provocado un contratiempo en la Avenida de la Constitución. Según avisa la Policía Local, el asfaltado de un tramo de esta vía ha provocado un escalón que puede resultar peligroso.

El asfaltado, que estaba previsto que se terminase este miércoles 28 de noviembre, aún no ha podido concluirse y por ello se ha producido un desnivel en la zona que provoca que los vehículos que circulan por ella deban extremar la precaución. Especialmente cuidadosos han de ser aquellos que vayan en dos ruedas porque al pasar por ahí podrían padecer saltos súbitos debido al escalón.

No obstante, el reasfaltado se concluirá en las próximas horas por lo que el contratiempo no durará mucho más. No obstante, fuentes de la Policía Local explican a Ideal que entre el domingo y el lunes también se llevarán a cabo tareas similares de reasfaltado en el Paseo del Violón que pueden dar lugar a una situación similar, por lo que se pide precaución a los conductores que pasen por esa zona entre el 2 y el 3 de diciembre.