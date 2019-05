El aviso de la Policía Local de Granada sobre la zona azul para el Día de la Cruz El cuerpo municipal de policías ha atajado de raíz la duda de muchos ciudadanos que creían que este 3 de mayo era festivo a partir de las 12 del mediodía Á. L. Viernes, 3 mayo 2019, 12:20

Hay rumores y bulos que se extienden con facilidad. Hay rumores y bulos que se repiten de manera cíclica y clásica cada año. En esta oportunidad, uno de los que se suele extender y provocar algún problema para los ciudadanos, ha sido atajado de raíz por parte de la Policía Local de Granada. Este 3 de mayo, al contrario de lo que creen y predican algunos vecinos de la capital, los agentes recuerdan que no es festivo y que por lo tanto los aparcamientos regulados funcionan como un día laborable.

Esta circunstancia se traduce en que no, a partir de las 12 del mediodía no hay manga ancha para que cualquier conductor aparque sin abonar la tarifa de la ORA -también conocida como zona azul-. Tampoco se puede aparcar a partir de esa hora en las zonas de carga y descarga siempre y cuando el horario que se aplica en cada una de ellas no haya pasado al momento de estacionar el vehículo.

A efectos concretos, el Día de la Cruz no cambia en nada el modo de aparcar en Granada. Las prohibiciones de cualquier día laborable se mantienen intactas porque el 3 de mayo no es festivo. De modo que tampoco se puede circular por Gran Vía y Reyes Católicos salvo quienes cuenten con autorización.