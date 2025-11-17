La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
La GR-30, dirección Motril, presenta problemas de circulación en plena hora punta de este lunes
Granada
Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:03
Las personas que circulen este lunes desde las 15.00 horas por la Circunvalación de Granada van a tener que armarse de paciencia. La GR- ... 30 presenta problemas de movilidad en sentido Motril. Un atasco que se intensifica desde la salida del polígono de Asegra, en Peligros, hasta la salida de Méndez Núñez. En total, cinco kilómetros de retenciones, según informa la propia Dirección General de Tráfico.
El motivo del atasco registrado este lunes es la avería de un vehículo, que complica la circulación de vehículos con fluidez en los tres carriles en sentido Motril. En principio no hay que lamentar ningún accidente, pero sí un aumento de tiempo en trayectos que pasen por este punto.
