Estado de la GR-30 a su paso por Marecena. DGT

La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

La GR-30, dirección Motril, presenta problemas de circulación en plena hora punta de este lunes

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

Las personas que circulen este lunes desde las 15.00 horas por la Circunvalación de Granada van a tener que armarse de paciencia. La GR- ... 30 presenta problemas de movilidad en sentido Motril. Un atasco que se intensifica desde la salida del polígono de Asegra, en Peligros, hasta la salida de Méndez Núñez. En total, cinco kilómetros de retenciones, según informa la propia Dirección General de Tráfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

