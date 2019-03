Una avería en Andrés Segovia deja a los vecinos 14 horas sin agua Un operario de Emasagra, en una imagen de archivo / RAMÓN L. PÉREZ Los operarios de Emasagra trabajan en la zona para restablecer el suministro de las 12 casas afectadas PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Jueves, 28 marzo 2019, 12:52

Lo primero que han hecho los vecinos de las inmediaciones de Andrés Segovia esta mañana al levantarse es acercarse al supermercado a por garrafas de agua, según explica José Luis, uno de los residentes perjudicados por el corte de la red. Los vecinos del Zaidín denuncian el cese de suministro desde las 21.00 horas de ayer. El motivo por el que «no cae ni una sola gota de agua» cuando los ciudadanos abren los grifos de sus hogares ha sido una avería.

La empresa municipal de abastecimiento y saneamiento, Emasagra, asegura que tras detectar la rotura de una tubería actuaron con «agilidad» para solucionar el problema. Sin embargo, se vieron obligados a cortar el suministro a doce casas para localizar la fuga y, una vez detectada, tratan de reparar la tubería. Según Emasagra están informando a los vecinos del inconveniente.

«Hemos salido a desayunar. No se puede hacer nada en casa. Me he lavado los dientes en el baño de la cafetería», dice José Luis. Los operarios trabajan en la zona afectada para restablecer el suministro y señalan que sobre las 14.00 horas los inquilinos recuperaran el agua.