Un AVE que llega, pero queda mucho por hacer Editorial Hay que saludarlo con alborozo Miércoles, 26 junio 2019, 00:11

Por fin llegó el día más largamente deseado durante más de una década. Desde hoy, quienes salgan de Granada o vengan a ella, tienen un nuevo medio para hacerlo. O no tan nuevo, si se tiene en cuenta que este mismo recorrido se podía hacer hace 150 años, cuando la Compañía de Ferrocarriles Andaluces estableció la conexión entre Granada y Antequera y, desde ahí, con el resto del país. Ya a comienzos del siglo XX, la denominada Ferrocarriles del Sur de España cruzó la geografía provincial con la línea que, por Moreda, conectaba con Madrid, Almería y todo el levante español. Así que, a principios del siglo pasado Granada estaba objetivamente mejor comunicada por ferrocarril con el resto del país de lo que ha estado hasta ayer. Luego, pasó lo que pasó, para sufrimiento de los granadinos y sonrojo de los responsables. La falta de interés por los railes de hierro desde mitad del siglo XX en beneficio de las ruedas de goma o los neumáticos postergaron los trenes y los tranvías, el invento más revolucionario en la historia de las comunicaciones, resucitado de entre los moribundos en el siglo XXI.

Demasiado tiempo, demasiados problemas, muchos desaciertos, oscuras ambiciones, agotamiento de los medios disponibles… todo pareció concitarse para que Granada quedara postergada a la hora de asignar recursos y de establecer prioridades y bien que lo ha sufrido la economía provincial, es decir, los ciudadanos, cuyo PIB representa un poco más del 72 por 100 del español, dos puntos incluso por debajo que la media andaluza. No desconocemos que hay muchos factores que contribuyen a esta situación, pero también es cierto que, entre ellos, la estructura de las comunicaciones resulta absolutamente esencial. Porque las comunicaciones no garantizan el crecimiento, pero su deficiente desarrollo lo imposibilita fatalmente.

El puerto de Motril se relanza, el aeropuerto parece despegar, la red de autovías está prácticamente concluida y Granada saluda con un 'ave' a la Alta Velocidad Española. Cada vez hay menos motivos para atribuir a factores exógenos el deficiente progreso de la economía provincial. Granada tiene un enorme potencial agrícola y ganadero, el peso de la construcción se encuentra a nivel andaluz y por encima de la media nacional. El auténtico déficit se halla en el sector industrial y en el de los servicios, entre siete y ocho puntos por debajo del porcentaje español. A la mejora de estos niveles debe contribuir la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura. Más facilidades para el intercambio de productos, para la llegada de viajeros, la potenciación del turismo de playa y de montaña y para el desarrollo del turismo cultural en el que, por mucho que nos sorprenda, puede tener en Granada un mucho mayor recorrido que el actual porque, representando mucho ésta, Granada es algo más que la Alhambra, a la que no podemos fiar todas nuestras expectativas de progreso.

Perdimos el tren hace veinte años. Lo hemos recuperado parcialmente y hay que saludarlo con alborozo, pero no hay que bajar la guardia porque queda mucho por hacer. Las variantes que eviten los pasos lentos, heredados del siglo XIX, la consecución de la doble vía, el soterramiento en su entrada a la ciudad, una terminal adecuada al nombre e importancia histórica y demográfica de Granada, la mejora de la frecuencia y del tiempo, el establecimiento de precios competitivos con otros medios como el autobús o automóvil, la apertura de nuevos enlaces, principalmente con Málaga y Sevilla, la conversión en realidad del Corredor Mediterráneo… Trabajo no falta y la presión de los granadinos y la activa gestión de todos sus representantes políticos deben contribuir a que esto no se convierta en el cuento de nunca acabar.