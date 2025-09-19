Avanzan las obras en el emblemático refugio Elorrieta de Sierra Nevada

Las obras en el emblemático refugio Elorrieta de Sierra Nevada avanzan a buen ritmo, en medio de la polémica entre partidarios de rescatarlo del grave ... deterioro en el que se encontraba y los defensores de su demolición para recuperar el estado salvaje de las altas cumbres.

Los trabajos se iniciaron el pasado 5 de agosto con el traslado de los materiales en helicótero desde la zona de Pradollano hasta el pico Elorrieta, a 3.178 metros de altitud.

La dificultad de acceso afecta también a la cuadrilla de trabajadores de la empresa adjudicataria, Tragsa, que cada día realizan a pie un trayecto de 2,5 kilómetros y unos 300 metros de desnivel positivo desde la Laguna de las Yeguas, último punto accesible para los vehículos.

El objetivo es que las obras terminen a finales de septiembre, antes de que el mal tiempo dificulte los trabajos, según explicó en agosto el director del Espacio Natural, Francisco Muñoz.

El refugio, construido en 1932 como alojamiento para los trabajadores de un proyecto de reforestación de gobierno de la República, consta de una parte construida y otra excavada en la roca.

Refugio-vivac

La obra solo afecta a la parte construida -no a la excavada-, que será acondicionada como refugio-vivac, con literas de obra, para servir de abrigo a los montañeros en caso de emergencia frente al mal tiempo. También pretende prestar ayuda a los servicios de rescate cuando lo necesiten. En ningún caso está previsto convertirlo en un refugio guardado, con servicios como restaurante o duchas, de los que ya existen en Sierra Nevada.

El proyecto incluye la consolidación, reparación de las cubiertas y los exteriores, encalado, impermeabilización, sustitución de puertas y ventanas y colocación de rejas para evitar el vandalismo.

En un principio el proyecto arquitectónico incluía la demolición del aljibe y las chimeneas que sobresalen de la construcción, pero la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada determinó que debían ser conservadas, ya que el refugio goza de cierta protección dentro de las normas urbanísticas del Barranco de Poqueira.

Las obras en el Elorrieta, con un presupuesto de 150.000 euros, se enmarcan en un proyecto más amplio de rehabilitación de quince infraestructuras de montaña en Sierra Nevada con un coste total previsto de 700.000 euros, financiados con fondos de la Unión Europea.