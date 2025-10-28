Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente.

La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente

Por el momento, no se ha podido determinar la causa exacta de la defunción, pero está totalmente descartado un origen violento

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:44

Comenta

El informe inicial de la autopsia practicada a la joven de 22 años que falleció en un piso de estudiantes de Granada no es ... concluyente, es decir, que, por el momento, no se ha podido determinar la causa exacta de la defunción, según informaron a IDEAL fuentes de la Policía Nacional de Granada. Lo que sí está descartado desde que se conoció el desgraciado suceso es que el cadáver de la infortunada chica, alumna de la UGR y natural de Albacete, presentase signos de violencia. La muerte se produjo este pasado lunes 27 de octubre y ha generado una intensa conmoción en la comunidad universitaria de la capital.

