La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente.

El informe inicial de la autopsia practicada a la joven de 22 años que falleció en un piso de estudiantes de Granada no es ... concluyente, es decir, que, por el momento, no se ha podido determinar la causa exacta de la defunción, según informaron a IDEAL fuentes de la Policía Nacional de Granada. Lo que sí está descartado desde que se conoció el desgraciado suceso es que el cadáver de la infortunada chica, alumna de la UGR y natural de Albacete, presentase signos de violencia. La muerte se produjo este pasado lunes 27 de octubre y ha generado una intensa conmoción en la comunidad universitaria de la capital.

Tras el primer informe, los forenses enviarán muestras del cuerpo al Instituto Nacional de Toxicología para poder aclarar con toda precisión el origen del fatal desenlace.

Dolor de garganta

A medida que pasan las horas, han trascendido más detalles de lo que ocurrió la trágica mañana del 27 de octubre. Al parecer, la estudiante sufría un fuerte dolor de garganta, una dolencia aparentemente banal y propia del otoño. En este sentido, y acompañada por otra de las jóvenes con las que compartía vivienda, se acercó hasta un centro de salud para ser diagnosticada y, al parecer, le recetaron algún fármaco para aliviar sus síntomas, agregaron los medios consultados por este periódico.

Tras ser atendida regresó a casa y se acostó. Eso fue pasadas las nueve de la mañana. Según la Policía Nacional, dos horas después el estado de la paciente empeoró notablemente y sus amigas, tras llamar al 112, bajaron a la calle para pedir ayuda. Al parecer, los trabajadores de un taller cercano telefonearon a la Policía Nacional y la central del 091 activó a una patrulla de dos motoristas que estaba cerca de la vivienda en la que ocurrió el luctuoso suceso. Tardaron solo tres minutos en llegar a la zona y subieron al apartamento para intentar reanimar a la afectada, que estaba tendida en su cama, pero todos sus esfuerzos fueron infructuosos, según informaron fuentes del propio Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes también dieron aviso al 061, pero el equipo sanitario que se desplazó hasta el lugar de los hechos tampoco pudo hacer nada para revivir a la afectada.

El caso ya está en manos de un juzgado de Instrucción de la capital, que será el encargado de intentar aclarar el dramático fallecimiento de la estudiante albaceteña.

Pésame de la UGR

«Lamentamos comunicar el fallecimiento de Dª Paula Jinfeng Pacheco Torrente, estudiante del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses». Es el mensaje que la UGR ha difundido este martes, 28 de octubre, para expresar su dolor por la defunción de la joven, de solo 22 años. El rector, Pedro Mercado, el Consejo de Gobierno, que hoy celebraba sesión ordinaria, y la comunidad universitaria se «unen al dolor de su familia, compañeros y compañeras por tan irreparable pérdida».

La institución universitaria granadina informó, a través de su Oficina de Gestión de la Comunicación, que ha contactado con la familia para transmitirles el «pésame y tristeza compartida por toda la comunidad universitaria». Paula ha recibido sepultura hoy en el cementerio de Albacete.