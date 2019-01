«El autismo es una forma de ser, no una enfermedad» Jota salta junto a su madre Elena en un parque infantil de Cájar. / ALFREDO AGUILAR Madres de niños autistas, como la granadina Elena Martín, luchan día a día contra los apologetas del MMS | Conscientes de que este trastorno sólo se trata con terapias de estimulación neuronal, advierten de los graves riesgos para la salud del clorito de sodio JORGE PASTOR GRANADA Domingo, 6 enero 2019, 00:24

Si usted escribe en Internet 'clorito de sodio', el algoritmo de Google, que hace sus cuentas en función de las búsquedas de otros usuarios, la popularidad de los términos y nuestro propio historial, le facilitará de forma predictiva varias opciones. La primera será 'clorito de sodio', sin más. Pero la segunda será 'clorito de sodio autismo'. Es decir, más allá de lo que significa en sí este compuesto, lo que más interesa a los internautas es la relación entre un derivado de la lejía y un trastorno del neurodesarrollo que afecta a 1 de cada 150 niños. Si elige esta opción, entenderá rápidamente el porqué. Algunos gurús de la pseudociencia defienden la teoría de que la ingesta de este producto, activado con ácido cítrico, 'cura' el Trastorno de Espectro Autista (TEA). Un preparado cuya denominación 'comercial' ya despierta más que suspicacias al incluir la palabra 'milagro', MMS -Miracle Mineral Solution, en inglés-.

Pero a estos apologetas del MMS, un producto no aceptado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pero que se puede adquirir con relativa facilidad a través de la red, no lo tienen nada fácil en España. Cuentan con el rechazo de la ciencia -en este caso sin el prefijo 'pseudo' delante-, pero sobre todo cuentan con la frontal oposición de las 'mamis azules', un grupo de madres que, plenamente conscientes de que la única forma eficaz para abordar el TEA es la estimulación neuronal, han declarado la guerra a charlatanes y a quienes quieren llenarse los bolsillos aprovechándose de la desesperación. No están constituidas ni en plataformas ni en asociaciones. Son unas treinta, están en contacto a través de las redes sociales y viven en Barcelona, Toledo, Cádiz... y Granada. Si quiere saber sobre ellas puede teclear la etiqueta #elautismonoesunnegocio o echar un vistazo a reportajes como éste.

La mujer de la foto se llama Elena Martín. El niño, Jota. Ella es una 'mami azul' y él, su hijo, un zagal con TEA. Residen en Cájar. «Jamás me acerqué a ninguna terapia rara, aunque puedo entender que la gente se agarre a un clavo ardiendo», manifiesta Elena Martín, que no oculta su lucha contra «estafadores», como ella misma los denomina, como Gregorio J. Placeres, uno de los gurús del MMS, al que acusa de utilizar a los críos con TEA como «conejillos de indias experimentando con locuras». Según Elena Martín, tanto Placeres como otros conocidos defensores del MMS como Josep Pàmies, recientemente multado con 600.000 euros por la Generalitat de Cataluña, cuentan con gran cantidad de seguidores que insultan y amenazan a quienes les critican.

«No tengo miedo; doy la cara donde haga falta», asegura Elena consciente de que estos tipos también pueden tener acólitos en Granada. «No puedo denunciarlos uno por uno porque son cientos, pero sí tengo la intención de acudir a la Guardia Civil porque las 'ipes' quedan ahí y que puedan ver todas las barbaridades que me dicen», comenta Elena Martín. También ha contactado a título personal con algún abogado.

Y es que pocas personas conocen mejor que los padres qué es el TEA y cómo hay que abordarlo. Elena tuvo sospechas prácticamente desde que Jota nació hace nueve años. «Apenas lloraba y tenía la mirada ausente». Sus sospechas se convirtieron en realidades a raíz de un cambio de pediatra con Asperger -una variante de TEA-. Vio a Jota y se vio a sí mismo. A los nueve meses Jota entró por primera vez en un Centro de Atención Temprana. Elena Martín cuenta que la primera fase fue de aceptación, de asumir el problema, y acto seguido cogió el toro por los cuernos. Leía mucho, asistía a reuniones y, lo más importante, se puso en manos de auténticos especialistas. Se entregó tanto que dejó de trabajar para centrarse en Jota.

Hoy Jota es un niño feliz. Va a clase con otros niños felices. De ello ya se encarga su mami. Una mami azul. Una mami luchadora.