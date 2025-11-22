Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada

Con la llegada del frío vuelven también la lluvia, los adornos navideños, la nieve a la sierra… y los carteristas. Su presencia en la ciudad ... es estacional; se intensifica en las épocas de mayor afluencia de turistas. En verano suelen bajar las denuncias y en otoño suben de nuevo. Este 2025 se enmarca dentro de esta tendencia. La Policía Nacional ha notificado este mes un incremento de los hurtos de carteras en el Centro de Granada. Suelen ser mujeres procedentes de países del Este de Europa que buscan víctimas extranjeras, ya que denuncian menos. El cuerpo siempre refuerza su presencia en las calles ante el aumento de estos hechos delictivos. Además, próximamente comenzará el plan 'Comercio seguro', por el cual también habrá más agentes en las zonas con mayor actividad de Granada.

El repunte de carteristas se produce justo después del verano, cuando vuelven los estudiantes y el turismo se intensifica. Cabe recordar que la pasada primavera, concretamente entre marzo y junio, se produjo también un incremento de esta problemática. En consecuencia, la Policía Nacional estableció protocolos de vigilancia especiales, con agentes desplegados a todas las horas del día. Intervinieron, entre otros, Seguridad Ciudadana, personal de paisano del grupo de Hurtos de la Comisaría del Centro o la Unidad de Intervención Policial (UIP). Ese plan de acción en el Centro derivó en una bajada de los hurtos. El cuerpo tiene un objetivo principal: alejar a los delincuentes y evitar que se asienten en la provincia.

Los expertos en hurtos podrían dividirse en dos grupos. Por un lado, los delincuentes habituales, de sobra conocidos por las autoridades, que actúan ocasionalmente. Por otra parte, los que se desplazan hasta Granada para tal fin. En el ámbito de los carteristas, suelen ser mujeres procedentes de Bosnia y Rumanía. Se han detectado también a croatas y búlgaras, pero en menor medida. Ellas son las que actúan; otra persona, un varón, conduce el coche en el que se desplazan. «A veces vienen en autobús o tren, echan la jornada y se van. Cuando hacemos controles de hospedería para ver dónde les han identificado, vemos que ayer estaban en Valencia, antes de ayer en Madrid, y hoy, en Granada», señaló recientemente el jefe de la Comisaría Centro de la Policía Nacional de Granada.

Modus operandi

En cuanto al modus operandi, los carteristas normalmente suelen ir en grupos de dos o tres personas. Una hace de pantalla, es decir, si la víctima lleva la mochila puesta, se coloca delante con un mapa mientras otra le saca la cartera. Sacan el dinero y tiran la cartera para que no las cacen con la prueba del delito. Son tan profesionales que la persona no se da cuenta de nada hasta que pasa un rato.

En cuanto a las víctimas, suelen ser extranjeros de avanzada edad. Las carteristas están tan especializadas que son capaces de distinguir de qué nacionalidades son y quiénes tienen normalmente más dinero para ir a por ellos. Al centrarnos en las zonas donde actúan, serían el entorno de la Catedral, Alcaicería, Gran Vía, Plaza Nueva o Recogidas. También la Alhambra y los miradores.

Los delincuentes son conscientes de que el hurto está castigado con una pena baja. Además, si son reincidentes tardan tiempo en ingresar en prisión, por lo que la sensación de impunidad les lleva muchas veces a volver a delinquir. Aún así, la presión policial funciona. Más de una vez los agentes sorprenden in fraganti a los malhechores hurtándole la cartera a extranjeros. En este sentido, es primordial la colaboración ciudadana. Avisar ante cualquier sospecha facilita el trabajo de la Policía Nacional. A veces son los trabajadores de los propios comercios los que alertan.

Prevención

Y como lo principal para evitar los hurtos es la prevención, los agentes recuerdan las claves a tener en cuenta cuando paseamos por el Centro. Si llevamos mochila, debemos guardar en el interior, a buen recaudo, el monedero y los objetos de valor. Utilizar un candado para las cremalleras es igualmente muy útil. Los bolsos deben llevarse cerrados, cruzados y siempre por delante del cuerpo. Por último, bajo ningún concepto pueden dejarse en el suelo, porque al volver puede que ya no esté.