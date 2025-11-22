Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policías nacionales en la zona de la Alcaicería de Granada. Blanca Rodríguez

Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada

La Policía Nacional recuerda que los delincuentes suelen ser mujeres y su fijación son los extranjeros, ya que denuncian menos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Con la llegada del frío vuelven también la lluvia, los adornos navideños, la nieve a la sierra… y los carteristas. Su presencia en la ciudad ... es estacional; se intensifica en las épocas de mayor afluencia de turistas. En verano suelen bajar las denuncias y en otoño suben de nuevo. Este 2025 se enmarca dentro de esta tendencia. La Policía Nacional ha notificado este mes un incremento de los hurtos de carteras en el Centro de Granada. Suelen ser mujeres procedentes de países del Este de Europa que buscan víctimas extranjeras, ya que denuncian menos. El cuerpo siempre refuerza su presencia en las calles ante el aumento de estos hechos delictivos. Además, próximamente comenzará el plan 'Comercio seguro', por el cual también habrá más agentes en las zonas con mayor actividad de Granada.

