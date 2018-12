La Audiencia rechaza que se tengan que transcribir en papel las declaraciones del caso Serrallo El exalcalde José Torres Hurtado a su llegada a los juzgados para declarar por el Caso Serrallo. / RAMÓN L. PÉREZ El secretario del juzgado que ha investigado la construcción de la 'disco' emitió en verano un decreto denegando la petición de la fiscalía, que recurrió la negativa YENALIA HUERTAS GRANADA Martes, 18 diciembre 2018, 20:35

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que la fiscalía había interpuesto contra la negativa del órgano que investiga el caso Serrallo, el Juzgado de Instrucción número 2, a transcribir en papel las declaraciones grabadas en soporte audiovisual de los testigos e investigados por la construcción de la controvertida discoteca.

A través de un auto dictado por la Sección Segunda hace solamente unos días -está fechado el 13 de diciembre-, el tribunal provincial avala de este modo la decisión de denegar la solicitud de transcripción en soporte papel de los documentos audiovisuales del caso, que contienen horas y horas de declaraciones grabadas en discos compactos.

La negativa del órgano judicial, que dirige la magistrada María Ángeles Jiménez, se produjo el 4 de julio pasado, en virtud de un decreto emitido por el secretario del juzgado, hoy llamado Letrado de la Administración de Justicia, en el que rechazaba la transcripción, al ser los documentos audiovisuales «verdaderos, ciertos y auténticos».

El recurso de la fiscalía, que era de reforma y subsidiariamente de apelación, estimaba que la decisión de acceder o no a pasar a papel las grabaciones era una decisión judicial y «no gubernativa», a la vez que entendía que la falta de transcripciones por escrito «con la fe pública del secretario certificando que concuerdan con lo grabado» supondría en el juicio «una vulneración de los preceptos que regulan el procedimiento judicial». Sin embargo, la Audiencia no está de acuerdo con este planteamiento.

En el auto, el tribunal resalta que una de las defensas de varios de los investigados -la ejercida por el letrado Ernesto Osuna- estimó que la solicitud de la fiscalía debía ser rechazada. Esta defensa, aunque alegó comprender y compartir los motivos que motivaron la petición del ministerio público, «igualmente» dijo entender los argumentos del juzgado de Instrucción «sobre los medios técnicos disponibles y su optimización».

Tener por escrito las declaraciones procura una mayor comodidad a la hora de preparar y celebrar una vista oral, pero es un trabajo, como resaltaron las fuentes jurídicas consultadas ayer por este diario, que requeriría de horas de dedicación y de unos medios de los que actualmente no se dispone. No se trata además de una solicitud nueva, sino que hay otros casos en los juzgados de la Caleta en los que se ha pedido la transcripción de las grabaciones sin que la misma sección de la Audiencia haya accedido. En este punto, el tribunal recuerda que las actuaciones judiciales en materia criminal tienen «un carácter predominantemente oral» y que las fiscalías y los tribunales deben usar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos de que disponen. Asimismo, resalta que los documentos emitidos por esos medios «cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad» aparte de otros requisitos legales exigidos. Es decir, que no necesariamente todo tiene que estar en papel.

El caso Serrallo se encuentra a las puertas de juicio. El juzgado está cortando los últimos flecos que quedaban pendientes en relación con las fianzas de los 17 acusados, entre los que está el exregidor de la ciudad.