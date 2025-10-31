La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

Un vecino de Granada tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de una magistrada a la que acusó, entre otras cosas, de prevaricar –dictar ... una resolución injusta a sabiendas– en un escrito que llegó a «órganos judiciales de la capital» y a algún medio de comunicación. La medida de alejamiento, que se prolongará durante dos años, está recogida en una sentencia de la Audiencia del tribunal provincial que confirma que el procesado incurrió en un delito continuado de calumnias.

En este sentido, el fallo, que todavía puede ser recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, también impone al encausado una diez meses de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.

La animadversión del encausado hacia la jurista nació en 2005, cuando perdió un pleito que enjuició la víctima. Tras fracasar en su intento de impugnar aquella decisión y de que no fuera admitida a trámite en 2020 una querella contra la jueza, el encartado «concibió» un plan con «el propósito de desplegar una campaña basada en el desprestigio profesional de la magistrada», recuerda la Audiencia. Para lograr ese objetivo, recuperó una carta que había redactado en 2015 –llegó a enviarla al Rey– y la puso en circulación de nuevo.

La misiva en cuestión contenía graves imputaciones contra la perjudicada. «Yo no he sido juzgado, he sido linchado y condenado mediante una sentencia injusta y dictada a sabiendas por la jueza (...), ha dado como ciertos hechos probados falsos, no ha tenido en cuenta pruebas documentales elaboradas y preconstituidas ante notario y era consciente de su impunidad (...) Ha sido el resultado de una turbia trama urdida por la señora Jueza», decía el escrito que dio origen a la investigación que ha culminado con una resolución de la Audiencia que ratifica que su autor cometió un delito de calumnias.

No es «libertad de expresión»

El inculpado alegó en su descargo que no fue algo personal, sino un reproche al funcionamiento de las instituciones. «Frente a las consideraciones del Apelante relativas a que se trataba de una critica general a la administración de justicia, nada mas lejos de la realidad; leyendo el contenido de sus manifestaciones en dichas cartas, se aprecia claramente que dirige acciones de prevaricación judicial concretas a la víctima de estos hechos, también de forma concreta. La libertad de expresión no ampara ningún derecho a la calumnia o a la difamación», concluye la resolución dictada por la Audiencia.