Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Real Chancillería, sede de las salas de lo Penal de la Audiencia de Granada. Alfredo Aguilar

La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

El tribunal confirma una sentencia que condena al procesado por divulgar un escrito en el acusaba a la jurista de prevaricar

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:44

Comenta

Un vecino de Granada tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de una magistrada a la que acusó, entre otras cosas, de prevaricar –dictar ... una resolución injusta a sabiendas– en un escrito que llegó a «órganos judiciales de la capital» y a algún medio de comunicación. La medida de alejamiento, que se prolongará durante dos años, está recogida en una sentencia de la Audiencia del tribunal provincial que confirma que el procesado incurrió en un delito continuado de calumnias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  3. 3 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  4. 4

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  7. 7

    Los mayores de 67 años copan la mayoría de exenciones de la ZBE
  8. 8 A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada
  9. 9

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  10. 10

    «¿Tira a ráfaga?», así se ideó el atentado contra Vidal-Quadras en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza