Un derribo de una vivienda ilegal en Cáceres. Lorenzo Cordero

La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»

El tribunal confirma un año y medio de cárcel para cada uno de los dos procesados por construir en suelo de especial protección

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:29

Comenta

La idea inicial era construir una «navecilla de aperos», pero el resultado final fue un chalé con piscina y barbacoa de obra. Los promotores de ... la vivienda ilegal, una pareja de un municipio cercano a la capital granadina, levantaron el inmueble en un «suelo no urbanizable de especial protección». En consecuencia, fueron acusados y condenados en 2024 por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio por un juzgado de lo Penal de La Caleta. La sentencia impuso a cada uno de los procesados un año y medio de cárcel, una multa y la prohibición de dedicarse al oficio del ladrillo durante un año.

