«Me atracó con un cuchillo y me pidió que no me resistiera» Cristina, la dependienta atracada, posa de espaldas en la panadería asaltada. / IDEAL La Policía Nacional detiene a un atracador acusado del asalto a cuatro comercios en la Zona Norte; habla una de las víctimas JOSÉ RAMÓN VILLALBA Martes, 17 julio 2018, 13:59

Imagine por un momento que una persona acudiera a su puesto de trabajo armado con un cuchillo y le obligara a entregarle cualquier cosa a cambio de seguir vivo si lo hace o acercarse al umbral de la muerte si se resiste. Cristina lleva trabajando en una panadería de la calle Emilia Pardo Bazán diez años y nunca la habían atracado. El pasado mes de junio fue su primera vez. «Yo estaba reponiendo fuera del mostrador y cuando lo vi entrar le saludé. No me contestó y eso ya me mosqueó. Pocos segundos después, se dirigió a mí hablando muy bajito. Me enseñó el cuchillo y me dijo que si quería que no me pasara nada que le entregara el dinero de la caja». Cristina vio pasar por delante suya en apenas un minuto y medio toneladas de adrenalina mezcladas con muchos kilos de ansiedad. La hoja de un cuchillo de grandes dimensiones tiene su propio lenguaje, aunque sea incapaz de hablar.

Detrás del cuchillo había un individuo de 45 años con un extenso currículo delictivo labrado en la calle desde edades muy tempranas. Un varón con distintas entradas y salidas de prisión provocadas por la comisión de numerosos delitos.

«El día del atraco le entregué lo que había en la caja. Era poco dinero, ciento y pico euros. Venía con la cara descubierta y sólo traía puestos unos guantes de latex. Actuó él solo», rememora.

«Me pidió una torta de la vitrina y poco después me dijo que quería el dinero de la caja registradora»

Después del asalto, esta dependienta pudo descargar la ansiedad acumulada. «Me atracó con un cuchillo y me pidió que no me resistiera. Fue un momento en el que no te das cuenta realmente de lo que está pasando, luego ya me dio mucha ansiedad», comenta.

El grupo de Atracos de la Policía Nacional inició las pesquisas pertinentes para tratar de identificar a este individuo. La información recopilada por los agentes y las imágenes de la cámara de seguridad fueron determinantes para ponerle nombre y rostro a este hombre. Ahora 'sólo' quedaba descubrir su escondite.

La sorpresa saltó cuando un individuo con las mismas características asaltó un estanco, también en el distrito norte de Granada, y otras dos panaderías. Todos estos robos violentos respondían al mismo 'modus operandi'.

Otra dependienta atracada

Alicia, nombre ficticio, es la dependienta atracada de otra panadería de la zona presuntamente asaltada por este sujeto. «Entró con una mano en la espalda. Al verlo me temí lo peor porque sabía que recientemente habían atracado una panadería cercana. Me pidió una torta de la vitrina y poco después me dijo que lo que quería de verdad era la caja, me mostró el cuchillo y me dijo que si hacía lo que le pedía no me ocurriría nada. Le di el dinero y se marchó», apunta esta joven. A partir de este suceso la panadería incrementó las medidas de seguridad, instalando cámaras en el interior del establecimiento. «Lo pasé muy mal porque no sabía qué podía hacer con el cuchillo».

Este último atraco fue clave para la investigación policial. Los agentes del grupo le andaban pisando los talones después de muchas vigilancias, tras buscar mucha información en el barrio sobre este sujeto y después del reguero de hechos delictivos que iba dejando. Los agentes trabajaron sin tregua para localizarlo y dar con su paradero. Tras el último atraco, la colaboración ciudadana con la Policía fue fundamental para acabar con la carrera de atracos de este individuo, que fue detenido pocos minutos después de entrar a otra panadería armado con un cuchillo de grandes dimensiones.

Un ciudadano inició la persecución a pie del individuo y alertó a una dotación policial acerca de lo sucedido. Los agentes, pertenecientes a la brigada Móvil de la Comisaría Provincial, continuaron la persecución a pie y dieron alcance al varón, que fue detenido. Los policías recuperaron el cuchillo con el que, al parecer, había intimidado a la empleada y que había arrojado al suelo durante la huida. El cuchillo parece ser el mismo utilizado en los otros tres atracos.

Una vez detenido, los agentes del grupo de Atracos fueron acumulando más pruebas sobre los otros tres atracos presuntamente cometidos por este individuo. Tras pasar, al menos, 48 horas en los calabozos de la Policía Nacional fue puesto a disposición judicial. Con el atestado policial en la mano, al juez no le tembló el pulso para mandar a prisión a este individuo que tenía fijación por el atraco a las panaderías, todas en la Zona Norte de Granada.

Desde su detención e ingreso posterior en prisión, se han cometido algún que otro atraco más en el mismo entorno pero la tranquilidad ha vuelto a la zona ya que este individuo presuntamente había cometido sus fechorías en poco tiempo.

Las oleadas de delitos en determinadas zonas de la capital vienen marcadas casi siempre por la presencia de un individuo que suele actuar de la misma forma y, una vez arrestado, este problema, que suele generar mucha intranquilidad, desaparece 'ipso facto'. Cristina ya sabía que este individuo había sido detenido cuando IDEAL acudió ayer a hablar con ella. «Lo pasas mal porque es muy fuerte que te saquen un cuchillo, ahora lo ves desde la distancia más tranquila».