Aterriza en el Centro Nevada de Granada la panadería que arrasa en Madrid con «el pan de siempre»

Un nuevo negocio que está causando furor en Madrid ha llegado a Granada. Se trata de Levaduramadre, una panadería pastelería que cuenta con multitud de ... tiendas en la capital de España y que desde hace unos días suma a Granada como nueva ciudad en la que ofrece sus productos.

En concreto, la tienda se encuentra en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla, justo en frente de la tienda de Ikea. Y al igual que en sus establecimientos de Madrid, la tienda de Granada mantiene intactas las señas de identidad de la marca.

Levaduramadre abrió su primera tienda hace ya más de una década y desde entonces siempre ha tenido claro cuál era su objetivo: usar materias primas naturales y sostenibles con procesos de producción artesanales y empleando masa madre para conseguir «el pan de siempre», tal y como aseguran desde su página web.

Y en sus tiendas cuentan con multitud de productos que elaboran cada día en su obrador. El principal protagonista es el pan, con multitud de barras entre las que elegir: rústica, gallega, raíz, bretaña, espiga, cristal, de semillas, schiacciata, de Viena… Sin olvidas sus hogazas, con una amplia variedad disponible, o el pan embolsado, con opciones de molde, pan danés o para hamburguesas.

Aparte del pan también cuentan con un gran surtido de dulces, con galletas, muffins, brownies, pancakes, mini berlinas y un gran número de opciones de repostería francesa. Además de tartas por encargo, dulces tradicionales y tartaletas.

A todos esos productos de bollería, pastelería y panadería también suman aromáticos cafés e infusiones. De hecho, más que una panadería o pastelería, se definen a ellos mismos como «un acogedor y contemporáneo coffee bakerie».