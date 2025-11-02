Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incendio en la avenida Don Bosco este sábado. Ariel C. Rojas

Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

La mujer no requirió traslado a un hospital y no fue necesario desalojar al resto de vecinos

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:36

Comenta

Una mujer tuvo que ser atendida en la noche de este sábado tras originarse un incendio en la cocina de su vivienda, en la avenida ... Don Bosco, en el barrio del Zaidín. Las llamadas alertando del fuego llegaron al servicio coordinador de emergencias 112 a las 23.20 horas. Este, de inmediato, movilizó a Bomberos de Granada, sanitarios y Policía Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  6. 6 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8

    Un hotel para el alma
  9. 9 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada