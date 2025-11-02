Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Una mujer tuvo que ser atendida en la noche de este sábado tras originarse un incendio en la cocina de su vivienda, en la avenida ... Don Bosco, en el barrio del Zaidín. Las llamadas alertando del fuego llegaron al servicio coordinador de emergencias 112 a las 23.20 horas. Este, de inmediato, movilizó a Bomberos de Granada, sanitarios y Policía Local.

El incendio surgió en la cocina de una vivienda del número 27 de la citada avenida Don Bosco. Una mujer, residente en el piso, tuvo que ser desalojada y atendida en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios, que precisaron que presentaba una intoxicación por inhalación de humo, pero no fue necesario trasladarla a un centro hospitalario.

Tampoco fue necesario el desalojo del resto de vecinos del bloque. Los bomberos pudieron apagar rápido el fuego y el humo no afectó al resto de viviendas, por lo que solo hubo que lamentar desperfectos en la cocina del piso en la que tuvo lugar el incendio.