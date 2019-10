Aspace Granada celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral para concienciar a los 'especialitos'

Tú, querido lector, eres un 'especialito' a los ojos de Aspace, la asociación que defiende el bienestar y los derechos de las personas con parálisis cerebral. Es la idea que Aspace ha desarrollado a nivel nacional en una campaña publicitaria para concienciar a todo el mundo de las necesidades y derechos de este colectivo y que hoy se presentado en Granada.

La campaña da la vuelta a la situación cotidiana y el mundo se convierte en un lugar donde la normalidad supone ser paralítico cerebral, y se muestra a una persona normal sola y desorientada que sufre cantidad de problemas en su día a día. Exactamente lo que les sucede hoy en día a los paralíticos cerebrales. Y a esa persona normal en un mundo de paralíticos cerebrales, en la presente campaña publicitaria de solidaridad de Aspace, le llaman «especialito».

En España viven 120.000 mujeres y hombres con parálisis cerebral que ven cómo sus derechos no se respetan del mismo modo que los del resto de la ciudadanía. Esto ocurre porque viven con una pluridiscapacidad que les condiciona a nivel físico, cognitivo, sensorial y emocional, sostiene Aspace. El 80% de las personas que viven con parálisis cerebral y otras discapacidades afines tienen grandes necesidades de apoyo.

Y todas se enfrentan a un entorno que les excluye porque sus necesidades no han sido tenidas en cuenta en el diseño de nuestra sociedad, añade Aspace. La discriminación hacia las personas con parálisis cerebral tiene dos caras: primero por su pluridiscapacidad no comprendida y, en segundo lugar, por precisar grandes necesidades de apoyo que no son atendidas.

«Y, es que, al requerir apoyos especializados para la comunicación, el desplazamiento, la comprensión, o la alimentación; entre otras, las personas con parálisis cerebral afrontan más barreras de participación en comunidad que otros colectivos y son especialmente vulnerables de vivir situaciones de discriminación y dificultades para ejercer todos sus derechos con igualdad de oportunidades», asegura.

El acto institucional de este lunes por la mañana contó con la persencia de las personas con parálisis cerebral. / Fermín Rodríguez

Las actividades organizadas

Aspace Granada ha organizado una serie de actividades con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La primera de ellas ha tenido lugar este mismo miércoles y ha consistido en un acto institucional al que han asistido representantes políticos, asociados, familiares y com pañeros de otras asociaciones afines como la asociación Síndrome de Down, Asprogrades o la asociación Borderline.

Durante este acto institucional se ha creado el 'árbol de los deseos', que se ha llenado hoja a hoja de derechos que reivindican las personas con parálisis cerebral, por lo que se ha rebautizado como el 'árbol de los derechos', una feliz idea que permite -tras leer detenidamente los contenidos prendidos en este árbol venturoso-, hacerse a la idea de forma exacta de las reivindicaciones de este colectivo.

Veamos lo que piden, cosas sencillas, cotidianas, a las que no tienen acceso. Su deseo es tener derechos. Como los que siguen:

-A la libertad de expresión y opinión

-A que me traten por igual

-A vivir a mi manera

-A que nos escuchen

-A amar

-A beberme una cerveza si me apetece sin que decidan por mí

-A tener afecto

Además del acto institucional celebrado este miércoles, se ha persentado la exposición audiovisual realizada por el pintor y fotógrafo Antonio Guerra Álvarez. Con el título 'Una historia... Una vida«, busca sensibilizar a todo el mundo sobre las posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas con este tipo de parálisis cerebral.

También se ha presentado la cuarta edición de la carrera solidaria Aspace.