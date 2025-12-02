Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

E. P.

Una asociación granadina promueve una denuncia colectiva de víctimas por los fallos en las pulseras

La Volaera presentará la queja en la Agencia de Protección de Datos y evaluará la viabilidad de una reclamación patrimonial para las perjudicadas

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:48

La asociación granadina La Volaera plantea una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras y sistemas de protección de las víctimas de violencia de ... género. «Nadie mejor que quien conoce de frente la violencia machista e institucional para iniciar una acción contundente y necesaria», resume la organización. La entidad «comprometida con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia machista», ha publicado un formulario seguro y confidencial para identificar a mujeres afectadas por los fallos de las pulseras telemáticas de seguimiento.

