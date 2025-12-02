Una asociación granadina promueve una denuncia colectiva de víctimas por los fallos en las pulseras

La asociación granadina La Volaera plantea una denuncia colectiva por los fallos en las pulseras y sistemas de protección de las víctimas de violencia de ... género. «Nadie mejor que quien conoce de frente la violencia machista e institucional para iniciar una acción contundente y necesaria», resume la organización. La entidad «comprometida con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia machista», ha publicado un formulario seguro y confidencial para identificar a mujeres afectadas por los fallos de las pulseras telemáticas de seguimiento.

«Queremos conocer de primera mano todos los errores de localización, desconexiones, alertas incorrectas o pérdida de datos que se han producido y siguen produciéndose desde el cambio de licitación en un servicio tan sensible e ineludible como son los dispositivos que protegen la vida y la seguridad de las mujeres frente a sus maltratadores y agresores sexuales», explica María Martín Romero, su presidenta.

Para ello, la organización granadina ha puesto en marcha un formulario con el que documentar de forma rigurosa el mayor número de casos posibles. «Con esta acción nos hemos propuesto dos fines. En primer lugar, presentarán una denuncia colectiva ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los posibles fallos de seguridad en el tratamiento de datos personales de las víctimas. En segundo lugar, evaluarán la viabilidad de una acción de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas competentes, cuando los fallos del sistema hayan causado daños o perjuicios», comenta.

Además del formulario, la asociación ha creado un email para comunicarse con cada una de las víctimas que les contacten a través de dicha herramienta y que es juridicovolaera@gmail.com

Así las cosas, en un comunicado remitido a los medios, La Volaera hace un llamamiento para que cualquier mujer, sin importar el lugar en el que viva en España, participe de manera totalmente segura y confidencial a través de dicho formulario. «Pedimos tanto a afectadas por cualquier tipo de incidencias, como a quien conozca a alguna víctima que pueda estar en esta situación, que la anime a unirse a nosotras y sume su testimonio. La participación es esencial para exigir responsabilidades y mejorar la protección de todas las mujeres», recalca su presidenta.

La Asociación cree que esta acción es más que necesaria y justa. «Llevamos muchos años trabajando desde la experiencia directa con víctimas de violencia de género y desde el conocimiento profundo de las graves carencias que aún existen en los sistemas de protección. Somos una entidad independiente, libre y sin subvenciones públicas, lo que nos permite trabajar sin condicionamientos, sin dependencia institucional y con un compromiso absoluto hacia las mujeres a las que acompañamos. En La Volaera creemos en una protección efectiva, no formal; en una justicia que funcione y en un acompañamiento que no abandone a ninguna mujer. Por eso, asumimos la responsabilidad de liderar acciones colectivas cuando los sistemas fallan y las instituciones no responden. Porque nuestra única lealtad es con las víctimas y con la verdad de lo que les ocurre», finaliza María Martín Romero.

La asociación feminista lleva más de 20 años activa aunque se constituyó formalmente en 2014. Está compuesta por supervivientes de violencia machista y del abandono institucional después de la denuncia. Su misión, desde hace más de 20 años, «es luchar por la igualdad real y por la erradicación de la violencia en todas sus formas contra las mujeres en razón de su sexo. Acompañan a las víctimas y a sus familias en el proceso de denuncia y recuperación; visibilizan la violencia institucional que sigue operando después de la denuncia; denuncian la falta de protección y exigen políticas públicas eficaces que respondan a las necesidades reales de las mujeres y de sus hijos e hijas».